به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره تولیدات تلویزیونی و رادیویی هیأت با هدف غنی سازی برنامه‌های مذهبی در رسانه ملی، ارائه الگویی مناسب، بروز و منطبق با نیازها و ارزش ‌های دینی در جهت بازنمایی هیأت تراز انقلاب اسلامی برگزار می گردد.



نخستین دوره این فراخوان با هدف گردآوری، سطح‌بندی آثار و تهیه بانک اطلاعات هنرمندان برگزار شد که مورد استقبال خوب هنرمندان هیأتی قرار گرفت.



در این دوره نیز، هنرمندان و هیئات سراسر کشور می توانند در بخشهای تیزر، مستند، کلیپ، آنونس، پادکست و گزارش کوتاه رادیوئی به رقابت بپردازند.

علاقمندان به شرکت در این جشنواره در بخش تولیدات رادیویی می توانند آثاری با محتوای اطلاع رسانی (آنونس) ، هیات و خانواده (پادکست)، خدمات اجتماعی هیات با اولویت موضوع کرونا (گزارش کوتاه رادیویی) و در بخش تولیدات تلویزیونی آثاری با محتوای اطلاع رسانی(تیزر) ، هیات خانوادگی (کلیپ) و گزارش فعالیت ها و اقدامات هیات با اولویت موضوع کرونا (مستند) تولید و ارسال کنند.



هنرمندان و هیئات محترم، تنها از طریق سایت اختصاصی فراخوان (heyat.tv) در بازه زمانی ۱ تیر لغایت ۳۱ تیرماه ۱۳۹۹ می توانند آثار خود را ارسال کنند.