پیوند مهارت ها به اشتغال به عوامل گوناگونی بستگی دارد

مصطفی آذرکیش مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و کاردانش در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حذف برخی رشته ها از دوره کاردانش و فنی حرفه ای و اینکه آیا این همان حذفیاتی است که هر چندسال یکبار در رشته های هنرستانی می شود و جایگزینی هم داشته، گفت: برای ما اولویت اصلی متناسب سازی آموزش ها با نیاز کار است. ممکن است بازار کار ۵۰۰ نفر را برای یک رشته نیاز داشته باشد و یا در یک رشته به ۱۰ هزار نیروی کار در سطح کشور نیاز داشته باشد. ما اینها را لحاظ می کنیم. برخی رشته ها نیز به قدری سرعت تغییرات تکنولوژی روی آنها اثر می گذارند که ما هر سه تا ۵ سال یکبار باید در رشته ها تجدید نظر کنیم.

وی ادامه داد: مثلاً در حوزه برق و رایانه اینقدر فناوری جدید می آید که شاید یک جایی رشته اسم یک رشته بماند و محتوا به روز شود. البته ما می پذیریم که باید بیشتر روی رشته های متنوعی که داریم تبلیغات کنیم ولی نیاز بازار کار برای ما بسیار مهم است. امسال هم ما رشته‌ای در حوزه اوراق بهادر را مهمانداری هواپیما و نگهداری موتور هواپیما را اضافه کردیم.

وی در پاسخ به این پرسش که این نیازها را چگونه احصا می کنید نیز گفت: اینها معمولاً نیازهایی است که دستگاه های متولی مهارت و موسسات تولیدی و خدماتی اعلام می کنند. مثلاً رشته مهمانداری هواپیما نیاز سازمان هواپیمایی کشور است که طراحی و اجرا شده است.

آذر کیش در پاسخ به این پرسش که در این صورت باید آموزش ها به اشتغال برسد اما در عمل اینگونه نیست، بیان کرد: ما مهارت ها را آموزش می دهیم اما اینکه به اشتغال برسد به عوامل مختلفی بستگی دارد. زمانی هست که در کشور تولید رونق دارد و خیلی ها بلافاصله شاغل می شوند و گاهی شرایط کمی بیمار می شود. این آموزش ها با مشارکت متقاضیان و بهره برداران اصلی آموزش ها باید آموزش داده شود و ما نیز به این سمت حرکت کرده ایم. امسال اتفاقات خوبی برای هنرستان ها رخ داد و امیدواریم در سال جهش تولید سهم مهمی از آموزش های مهارتی داشته باشیم. وزیر آموزش و پرورش با اولویت جدی آموزش مهارت ها را دنبال می کنند و مستمرا جلسه در این خصوص می گذارند.

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و کاردانش در پاسخ به این پرسش که خیلی از گمانه ها بر این است که امسال با توجه به اینکه شیوع کرونا آموزش را ممکن است تحت تاثیر قرار دهد و آموزش های هنرستانی عملاً بیشترین تاثیر را می بیند، دیگر برای تجهیز هنرستان ها اقدام موثری صورت نخواهد گرفت، گفت: اصلاً اینگونه نیست ۱۰۰ میلیارد تومان سازمان نوسازی برای همه استان ها خرید تجهیزات صورت داده که خریدها نهایی شده است. ۳۸ میلیارد تومان در بودجه سنواتی پیش بینی شده بود که صد در صد آن تخصیص یافت. ۴۰۰ میلیارد تومان هم در بودجه سال ۹۹ برای تجهیز مدارس آمده که تا پایان سال وقت هست تخصیص پیدا کند. اینها نشان می دهد که تجهیز هنرستان ها از اولویت هاست.

وی ادامه داد: مکاتبه‌ای با وزیر کشور داشتیم و ایشان به استانداران نامه زدند که ز طریق بخشداران و فرمانداران با اولویت بحث تجهیز هنرستان ها را در اولویت بگذارند. با وزارت صمت و جهاد کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مکاتباتی شده است. ما یک بسیج عمومی را مدیریت می کنیم تا اهمیت فنی و حرفه ای مشخص شود اما به یک اراده ملی نیاز داریم. این نوید را می دهم که امسال سال خوبی برای هنرستان ها خواهد بود. هر چند ما به خیرین در این حوزه و همچنین به حضور موثر خانواده ها برای توسعه اقتصادی کشور نیاز داریم. همکاری بین بخشی نیز یک ضرورت است. باید بتوانیم در مجلس و هیات وزیران قوانینی به تصویب برسانیم که از فارغ التحصیلان هنرستانی حمایت شود. سال گذشته مثلاً با ستاد کل نیروهای مسلح تفاهمنامه خوبی صورت گرفت و بیشترین امتیازات به فارغ التحصیلان هنرستانی داده شد.

آذر کیش گفت: در نهایت می خواهم بگویم شیوع کرونا یا هیچ مساله‌ای در کشور تجهیز هنرستان ها را از اولویت بر نمی دارد.

وی در پاسخ به این پرسش که اعتبارات اعلام شده چگونه میان استان ها توزیع می شود، گفت: ما یک شاخص توزیع میان استان ها داریم. مشخص است در هر منطقه چه تعداد هنرستان و هنرجو وجود دارد. محرومیت استان و پراکندگی هنرستان ها در استان مدنظر قرار می گیرد. هر کدام از شاخص های ما ضریبی دارد. ممکن است یک استان از نظر جمعیتی و توسعه و پراکندگی با استان دیگری که جمعیت کمتری دارد در بودجه نوساناتی داشته باشد. منطق توزیع یکسان اعتبار ملاک ما نیست. البته نیاز تک تک هنرستان ها هم مدنظر قرار می گیرد. ما آمار دقیقی از هنرستان ها داریم.

مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و کاردانش درباره اینکه این روزها بحث هدایت تحصیلی مطرح است و یک دورنمایی از توزیع دانش آموزان میان رشته های نظری و هنرستانی مدنظر بوده اما اقبال با رضایت خانواده ها و دانش آموزان به رشته های هنرستانی همچنان کم است، گفت: همانطور که گفتم نیاز به یک عزم ملی در این زمینه داریم و جایگاه و منزلت اجتماعی دانش آموزان هنرستانی باید حفظ شود و مشوق ها نیز در این زمینه افزایش پیدا کند. البته گزارشات میدانی روند رو به رشدی را مشخص می کند ولی اینکه قرار است ما به چه عدد و سهمی در این زمینه برسیم به عوامل متعدد بستگی دارد. باید هر کدام از بخش های جامعه سهم خود را در این زمینه انجام دهند. مطمئن باشید در آینده مهارت جایگاه و منزلت بهتری خواهد داشت.