به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، بهمن مرادنیا در همایش بخشداران تابعه استان کردستان، اظهار داشت: هفته گذشته با حضوری جمعی از مدیران و نمایندگان استان جلسه بسیار خوبی در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص منطقه آزاد برگزار شد.
وی افزود: این لایحه تا ۲ هفته آینده در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح میشود که امیدواریم با تصویب آن، رونق تولید و سرمایهگذاری در شهرهای مرزی استان و روستاهای آن مناطق ایجاد شود.
استاندار کردستان روستاها را از کانونهای اصلی تولید برشمرد و ادامه داد: ضروری است با انجام و اتمام برخی پروژهها رضایتمندی روستانشینان جلب شود.
مرادنیا، بخشداران را حلقه وصل مردم روستاها با دولت توصیف کرد و یادآور شد: ضروری است بخشداران رفع مشکلات طرحها و پروژهها در روستاها و بخشها را به صورت ویژه از مدیران کل مطالبه کنند.
وی به اقدامات مهم و اثرگذار دولت در چند سال گذشته برای اتمام پروژههای نیمه کاره چندین ساله در استان نظیر فرودگاه و بیمارستان سقز، سالن ورزشی ۶ هزار نفری سنندج و راهآهن اشاره و بیان کرد: با پیگیریهای انجام شده و تأمین اعتبار، این پروژهها تکمیل و یا نهایتاً تا پایان امسال به بهرهبرداری خواهند رسید.
استاندار کردستان گفت: امسال برای تکمیل و بهرهبرداری از برخی سدهای استان ۵۰۰ میلیارد تومان تأمین اعتبار شده و بیش از ۱۰۰ کیلومتر راه روستایی در سطح استان آسفالت خواهد شد.
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