توسعه واکسن ضدکرونا در ژاپن با نانوذرات لیپیدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، شرکت دایچی سانکیو (Daiichi Sankyo) قصد دارد واکسن ضدکرونا را در ژاپن توسعه داده و تولید کند. این شرکت به دنبال توسعه واکسن مبتنی بر RNA بوده که قابلیت محافظت در برابر ویروس کرونا را دارد. در حال حاضر، این شرکت بخشی از تحقیق و توسعه این واکسن را با همکاری دانشگاه توکیو انجام داده است.
شرکت دایچی علاوه بر توسعه این واکسن، در پروژه تحقیقات واکسن ژنتیکی (mRNA) همکاری دارد، پروژهای که با عنوان titled Development of a Genetic Vaccine for ۲۰۱۹-nCoV تعریف شدهاست.
در این فناوری، نانوذرات لیپیدی ساخته میشود که تا بتواند اجزاء مربوط به ترکیبات دارویی را با خود حمل کرده و اسیدهای نوکلئیک را درون سلولهای ایمنی رهاسازی کند. نتایج نشان داده است که این کار موجب تحریک سیستم ایمنی بدن و پاسخگویی آن در برابر عوامل مهاجم میشود و این پاسخدهی بدن نسبت به واکسنهای استاندارد بهینه شدهاست.
این شرکت به بررسی و ارزیابی این دارو روی مدلهای حیوانی پرداخته است و نمونه پروتوتایپ واکسن mRNA را برای تولید آنتیبادی ضد ویروس کرونا در بدن تولید کرده است.
براساس یافتههای بهدست آمده در این پروژه، این شرکت در نظر دارد تا تولید واکسن mRNA را در اولویت قرار دهد.
دایچی سانکیو قصد دارد تا کارآزمایی بالینی این واکسن را تا ماه مارس سال آینده انجام دهد. از نتایج این پروژه برای راهاندازی سیستم تامین واکسن جدید آنفولانزا نیز استفاده خواهد شد.
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد: «ما با همکاری وزارت کار و بهداشت و رفاه، آژانس دارو و تجهیزات پزشکی، دانشگاه توکیو و چند سازمان دیگر، به تحقیق و توسعه واکسن mRNA خواهیم پرداخت تا مطمئن شویم که این واکسن به سرعت وارد بازار میشود.
هفته گذشته این شرکت توافقنامهای با دانشگاه توکیو، شرکت نیچی ایکو فارماکیوتیکال و RIKEN برای تحقیق و توسعه روی فرمولاسیون استنشاقی بهمنظور درمان کرونا امضاء کرد.
نظر شما