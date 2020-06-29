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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۵۶

بر اساس کاربری‌های مختلف

سقف برداشت سوخت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای افزایش یافت

سقف برداشت سوخت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای افزایش یافت

یک مقام مسئول اعلام کرد: سقف برداشت روزانه سوخت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نفت گازسوز بر اساس کاربری‌های مختلف از اول تیر ماه، حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مهران قربانی گفت: به منظور بهبود در قواعد برداشت سوخت در حمل و نقل جاده‌ای با رویکرد حمایت از رانندگان قانون‌مدار، سقف برداشت روزانه سوخت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نفت گازسوز بر اساس کاربری‌های مختلف از اول تیر ماه، حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.

معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: این افزایش سقف با هدف رضایتمندی رانندگان، کاهش معطلی در جایگاه‌ها، افزایش بهره‌وری ناوگان حمل و نقل، افزایش ظرفیت حمل به ویژه در خصوص بارگیری‌های ویژه حمل تره بار، ماهی و جوجه یک روزه اعمال شده است.

وی افزود: همچنین با توجه به کاهش ۵ درصدی سهمیه سوخت پایه برای ناوگان باربری زیر ۱۰ تن و کاهش ۱۰ درصدی برای ناوگان بالای ۱۰ تن، خواهشمند است رانندگان فعال و قانون‌مدار حمل و نقل برون شهری نسبت به رعایت مقررات و دریافت اسناد حمل (بارنامه) اهتمام و دقت کافی به عمل آورند تا سهمیه سوخت عملکردی مورد نیاز خود را دریافت کنند.

افزایش ۲۰ درصدی سقف برداشت روزانه سوخت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نفت گاز سوز براساس کاربری‌های مختلف مطابق با جدول زیر قابل بهره برداری است:

کد مطلب 4961159

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