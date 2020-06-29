به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، مهران قربانی گفت: به منظور بهبود در قواعد برداشت سوخت در حمل و نقل جاده‌ای با رویکرد حمایت از رانندگان قانون‌مدار، سقف برداشت روزانه سوخت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نفت گازسوز بر اساس کاربری‌های مختلف از اول تیر ماه، حدود ۲۰ درصد افزایش یافت.



معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای افزود: این افزایش سقف با هدف رضایتمندی رانندگان، کاهش معطلی در جایگاه‌ها، افزایش بهره‌وری ناوگان حمل و نقل، افزایش ظرفیت حمل به ویژه در خصوص بارگیری‌های ویژه حمل تره بار، ماهی و جوجه یک روزه اعمال شده است.



وی افزود: همچنین با توجه به کاهش ۵ درصدی سهمیه سوخت پایه برای ناوگان باربری زیر ۱۰ تن و کاهش ۱۰ درصدی برای ناوگان بالای ۱۰ تن، خواهشمند است رانندگان فعال و قانون‌مدار حمل و نقل برون شهری نسبت به رعایت مقررات و دریافت اسناد حمل (بارنامه) اهتمام و دقت کافی به عمل آورند تا سهمیه سوخت عملکردی مورد نیاز خود را دریافت کنند.



افزایش ۲۰ درصدی سقف برداشت روزانه سوخت ناوگان حمل و نقل جاده‌ای نفت گاز سوز براساس کاربری‌های مختلف مطابق با جدول زیر قابل بهره برداری است: