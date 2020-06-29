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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۴۷

هفته پایانی لیگ های آقایان و بانوان اسکواش لغو شد

هفته پایانی لیگ های آقایان و بانوان اسکواش لغو شد

سازمان لیگ فدراسیون اسکواش لغو مسابقات و مراسم هفته پایانی لیگ های اسکواش به میزبانی باشگاه مهرسان در تهران و باشگاه فولاد آلیاژی در یزد را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون اسکواش و اعلام سازمان لیگ کلیه رقابت های هفته آخر و مراسم اختتامیه به میزبانی باشگاه مهرسان در تهران برای بانوان و باشگاه فولاد آلیاژی برای مردان که مقرر بود در پایان تیرماه برگزار شود لغو گردید.

در اخذ این تصمیم نظرسنجی صورت گرفته از بازیکنان و باشگاه ها، شیوع مجدد ویروس نسبت به ماه قبل، اولویت ایمنی ورزشکاران و دست اندرکاران، ماهیت لیگ های تجمعی در اسکواش، و دو دلی میزبانان و هراس منطقی آنان در برگزاری، دستورالعمل های ادارات کل استانی و شرکت توسعه در باشگاه انقلاب، دخیل بودند.

مقرر شد با ارزیابی دقیق کسب نتایج لیگ در بخش بانوان و مردان طبق مسابقات انجام شده قبلی متعاقباً رتبه تیم های باشگاهی برای اینکه متضرر نشوند اعلام شود.

کد مطلب 4961302

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