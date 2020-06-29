مردم استان سمنان برای مقابله با قاچاق با مسئولان همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحمد شاهچراغی در دیدار پیش از ظهر دوشنبه با مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان به میزبانی دفتر خود با اشاره به نقش مردم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابراز کرد: مردم نقشی حیاتی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارند و این نقش آفرینی و احساس مسئولیت باید تقویت شود.

وی با بیان اینکه مردم با گزارش‌های خود مسئولان ستاد را یاری دهند، افزود: مشارکت اجتماعی در زمینه مقابله با پدیده قاچاق یک امر ضروری است و مسئولان ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز استان به دنبال این موضوع باشند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق از سوی مردم می‌تواند راهگشا باشد، بیان داشت: مسئولان نیز این نوع گزارش‌ها را جدی بگیرند.

آیت‌الله شاهچراغی در دومین بخش سخنان خود به نقش مردم و مسئولان در پیشگیری از قاچاق اشاره کرد و گفت: باید سعی کرد تا قاچاقی رخ ندهد که بخواهیم با آن مبارزه کنیم.

وی با بیان اینکه قاچاق حرام است و مردم باید این را بدانند، بیان کرد: سمنان جز استان‌های مرزی نیست اما همواره میزان زیادی از قاچاق در آن کشف می‌شود و مسئولان باید به دنبال علت این امر باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در جامعه فراگیر شود، افزود: باید مبارزه با قاچاق در سطحی فراگیرتر عملیاتی شود تا بتوانیم شاهد اتفاقات بهتری در این زمینه باشیم.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه امروز آن طور که انتظار می‌رود برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز خوب عمل نشده است، گفت: باید تلاش بیشتری برای مقابله با قاچاق صورت گیرد چرا که قاچاق آثار مخربی برای جامعه دارد.