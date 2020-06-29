به گزارش خبرنگار مهر، لطف الله سیاهکلی ظهر دوشنبه در بازدید وزیر راه و شهرسازی از مسیر رجایی دشت در الموت اظهار کرد: در این منطقه یک راه قسطین لار تا معلم کلایه و یک مسیر از بهرام آباد تا رازمیان داریم که هم رانش و خرابی دارد و صعب العبور است که بودجه استانی برای آن تعیین کردیم تا روکش آسفالت دو منطقه درست شود.

وی افزود: مرمت و نوسازی جاده‌های استان ۸۰۰ میلیارد لازم دارد که برای فاز اول و بهبود وضعیت کنونی حداقل ۱۷۰ میلیارد تومان نیاز است تا از وضعیت بحرانی خارج شود و اگر ۷۰ میلیارد تومان استانداری و ۱۰۰ میلیارد تومان وزارت راه کمک کند با ۱۷۰ میلیارد تومان می‌توانیم ساماندهی راه‌ها را انجام دهیم.

سیاهکلی بیان کرد: در خصوص جاده رحیم آباد با آقای نوبخت مذاکره کردیم و قرار شد فرآورده‌های نفتی برای اجرای طرح تأمین شود و ما بتوانیم این پروژه را اجرا کنیم که بزودی با وزیر نفت هم گفتگو خواهیم کرد تا این کار انجام شود.

فاطمه محمدبیگی دیگر نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه یادآور شد: ۷۰۰ کیلومتر راه روستایی داریم که ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی هستیم چون تعامل و مثلث نماینده، مردم و دولت شکل گرفته قطعاً در این نبرد پیروز خواهیم شد.

محمدبیگی با بیان اینکه حداقل ۱۰ قلم ماشین آلات سنگین برای ایستگاه راهداری لازم است، افزود: قزوین شاهرگ حیاتی است و به دلیل اهمیت پدافند غیر عامل و معین استان‌های دیگر نیازمند اختصاص بودجه هستیم.