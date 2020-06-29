آخرین تحولات مربوط به پرونده ترور سردار سلیمانی اززبان معاون ظریف

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست امروز نمایندگان نهادهای سیاسی، حقوقی، امنیتی، نظامی و قضائی به میزبانی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه آخرین تحولات مربوط به پرونده ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت.

محسن بهاروند معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه در ارتباط با برگزاری این نشست اظهار داشت: امروز جلسه هماهنگی در وزارت امور خارجه تشکیل شد. بحمدالله قوه محترم قضائیه بصورت شبانه روزی در حال رسیدگی و بررسی شواهد و ادله گرد آوری شده است. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما تا کنون حدود چهل نفر از افرادی آمریکایی که بنحوی اعم از آمرین، مباشرین و معاونین جرم در این ترور دست داشته اند را شناسایی کرده اند و تعداد دیگری از افراد از جمله چند نفر از اپراتورهای پهپادهای آمریکایی آمریکایی تا کنون شناسایی نشده اند که بزودی این کار انجام خواهد شد.

بهاروند اضافه کرد: امروز ما هماهنگ کردیم که کار را با سرعت بیشتری به پیش برده و پس از شناسایی باقیمانده افراد آمریکایی و غیر آمریکایی که در این ترور دخیل بوده اند بزودی قاضی مربوطه بر اساس شواهد و مدارک غیر قابل انکار برای آنها کیفرخواست صادر خواهد کرد و مجموعه نظام تا این افراد را به دست عدالت نسپارد از تلاش دست بر نخواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر افرادی که در این جنایت دست داشته اند و از آنجا که این جنایت اقدامی علیه حاکمیت و امنیت ملی ما بوده است، دولت آمریکا و چند کشور که از قلمرو آنها برای ارتکاب این جنایت استفاده شده است دارای مسئولیت بین المللی هستند و باید در قبال اقدام خلاف حقوق بین الملل خود پاسخگو باشند و ما این موضوع را در مجامع و سازمانهای بین المللی پیگیری خواهیم کرد.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه اظهار داشت: وزارت امور خارجه بلافاصله پس از ارتکاب این جنایت توسط آمریکا اقدامات سیاسی بین المللی را انجام داده و اعتراض مردم و دولت ایران را به سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت و سایر سازمانهای بین المللی ذیربط اعلام داشته و از آنها درخواست کرد که هر یک به تناسب حوزه مسئولیت خود اقداماتی در این رابطه انجام دهند.

بهاروند افزود: ما همچنین با بسیاری از کشورها نشست برگزار کرده و جزئیات این جنایت را به اطلاع آنها رسانده ایم و برای پیگیری بیشتر در سطح بین المللی در حال بررسی هستیم تا با استفاده از اطلاعات و شواهد جدید به هر نحو ممکن پیگیری‌های بیشتری بعمل آوریم.