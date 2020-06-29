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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۴۹

آخرین تحولات مربوط به پرونده ترور سردار سلیمانی اززبان معاون ظریف

آخرین تحولات مربوط به پرونده ترور سردار سلیمانی اززبان معاون ظریف

در نشست امروز نمایندگان نهادهای سیاسی، حقوقی، امنیتی، نظامی و قضایی به میزبانی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه آخرین تحولات مربوط به پرونده ترور سردار شهید سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست امروز نمایندگان نهادهای سیاسی، حقوقی، امنیتی، نظامی و قضائی به میزبانی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه آخرین تحولات مربوط به پرونده ترور سردار سپهبد شهید سلیمانی مورد بررسی قرار گرفت.

محسن بهاروند معاون حقوقی و بین المللی وزیر امور خارجه در ارتباط با برگزاری این نشست اظهار داشت: امروز جلسه هماهنگی در وزارت امور خارجه تشکیل شد. بحمدالله قوه محترم قضائیه بصورت شبانه روزی در حال رسیدگی و بررسی شواهد و ادله گرد آوری شده است. نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ما تا کنون حدود چهل نفر از افرادی آمریکایی که بنحوی اعم از آمرین، مباشرین و معاونین جرم در این ترور دست داشته اند را شناسایی کرده اند و تعداد دیگری از افراد از جمله چند نفر از اپراتورهای پهپادهای آمریکایی آمریکایی تا کنون شناسایی نشده اند که بزودی این کار انجام خواهد شد.

بهاروند اضافه کرد: امروز ما هماهنگ کردیم که کار را با سرعت بیشتری به پیش برده و پس از شناسایی باقیمانده افراد آمریکایی و غیر آمریکایی که در این ترور دخیل بوده اند بزودی قاضی مربوطه بر اساس شواهد و مدارک غیر قابل انکار برای آنها کیفرخواست صادر خواهد کرد و مجموعه نظام تا این افراد را به دست عدالت نسپارد از تلاش دست بر نخواهد داشت.

وی افزود: علاوه بر افرادی که در این جنایت دست داشته اند و از آنجا که این جنایت اقدامی علیه حاکمیت و امنیت ملی ما بوده است، دولت آمریکا و چند کشور که از قلمرو آنها برای ارتکاب این جنایت استفاده شده است دارای مسئولیت بین المللی هستند و باید در قبال اقدام خلاف حقوق بین الملل خود پاسخگو باشند و ما این موضوع را در مجامع و سازمانهای بین المللی پیگیری خواهیم کرد.

معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه اظهار داشت: وزارت امور خارجه بلافاصله پس از ارتکاب این جنایت توسط آمریکا اقدامات سیاسی بین المللی را انجام داده و اعتراض مردم و دولت ایران را به سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد و شورای امنیت و سایر سازمانهای بین المللی ذیربط اعلام داشته و از آنها درخواست کرد که هر یک به تناسب حوزه مسئولیت خود اقداماتی در این رابطه انجام دهند.

بهاروند افزود: ما همچنین با بسیاری از کشورها نشست برگزار کرده و جزئیات این جنایت را به اطلاع آنها رسانده ایم و برای پیگیری بیشتر در سطح بین المللی در حال بررسی هستیم تا با استفاده از اطلاعات و شواهد جدید به هر نحو ممکن پیگیری‌های بیشتری بعمل آوریم.

کد مطلب 4961601

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