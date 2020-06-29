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۹ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۰۹

رئیس درمانگاه فرهنگیان بندرعباس اعلام کرد:

گرفتن تست تشخیص کرونا در درمانگاه فرهنگیان بندرعباس

گرفتن تست تشخیص کرونا در درمانگاه فرهنگیان بندرعباس

بندرعباس- رئیس درمانگاه فرهنگیان بندرعباس گفت:تست سرولوژی برای تشخیص بیماری کرونا در درمانگاه فرهنگیان بندرعباس انجام می شود و به زودی کلنگ ساخت درمانگاه بزرگ فرهنگیان به زمین زده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ابول پور همایی گفت: درمانگاه فرهنگیان بندرعباس سال هاست که خدمات درمانی متفاوتی را به فرهنگیان و سایر افراد از سراسر استان هرمزگان ارائه می‌دهد.

وی افزود: شرایط تست سرولوژی یا تست خون جهت تشخیص افراد مبتلا به بیماری کرونا فراهم شده است و فرهنگیان سراسر استان هرمزگان و دیگر اقشار مردم می‌توانند با مراجعه به درمانگاه و با پرداخت هزینه حداقلی اقدام به گرفتن تست کرونا کنند.

ابول پور ادامه داد: به زودی کلنگ احداث درمانگاه بزرگ فرهنگیان در ضلع شرقی شهر بندرعباس به زمین زده خواهد شد.

رئیس درمانگاه فرهنگیان بندرعباس گفت: ان شاءالله فاز اول ساخت این درمانگاه فرهنگیان تا پایان سال ۹۹ به بهره برداری می‌رسد که در این راستا بار زیادی از دوش درمان استان را کم می‌کند و مشکلات درمانی فرهنگیان استان را تا حدود زیادی برطرف خواهد کرد.

ابول پور خاطر نشان کرد: از زحمات استاندار و مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان به خاطر اختصاص زمین، معرفی خیر، پیگیری و مکاتبات پیرامونی و همچنین فراهم ساختن زمینه این اتفاق بزرگ تقدیر و سپاسگزاری می‌کنم.

کد مطلب 4961689

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