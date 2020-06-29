دستاورهای چشمگیر نیروهای مسلح یمن در جبهه های مارب و البیضاء

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن عصر امروز دوشنبه به تشریح دستاوردهای میدانی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در جبهه‌های مارب و البیضاء پرداخت.

وی افزود: منطقه ردمان در استان البیضا به طور کامل آزاد شده است و جبهه قانیه و بخش گسترده‌ای از منطقه العبدیه در استان مارب پاکسازی شده است. نیروهای مسلح یمن موفق به آزادسازی ۴۰۰ کیلومتر مربع در استان‌های البیضاء و مارب شده اند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد: عملیات به سمت قانیه ادامه یافت و دشمن از هم فروپاشید. در جریان عملیات ما در جبهه قانیه، یاسر العواضی خائن با همکاری ائتلاف متجاوز به نیروهای ما حمله کرد. مقامات محلی در منطقه ردمان تلاش کردند که این خائن را نصیحت کنند تا دست از تحرکاتش بردارد که وی نپذیرفت و درخواست کمک از متجاوزان کرد و این کشورهای ائتلاف سعودی حمایت مالی و تسلیحاتی و هوایی از وی به عمل آوردند. همچنین دو تیپ نظامی به فرماندهی مزدوران عبدالرب الاصبحی مزدور و سیف الشدادی از سوی ائتلاف متجاوز به کمک این خائن اعزام شدند و تروریست‌های القاعده و داعش در اختیار العواضی قرار گرفتند. بیش از ۲۰۰ حمله هوایی در حمایت از این خائن از سوی ائتلاف متجاوز سعودی انجام شد.

سریع گفت: از چهار محور القرشیه، السواددیه، الملاجم و السودیه به این خائن حمله کردیم و ساکنان شریف ردمان همکاری قوی با نیروهای مسلح یمن به عمل آوردند و طی ساعات اولیه دهها مزدور به هلاکت رسیدند و شمار زیادی اسیر شدند و دهها نفر دیگر فرار کردند.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن بیان کرد: ظرف ۲۴ ساعت نبرد ردمان به نفع ما رقم خورد و به قرارگاه این خائنی که پا به فرار گذاشته بود رسیدیم و پس از آن دست به حمله و پیشروی در جبهه‌های قانه و العبدیه زدیم. دهها مرکز دشمن در جریان این حمله نابود شدند و این با وجود حملات هوایی شدید متجاوزان سعودی بود. در جریان این عملیات مناطق گسترده‌ای در العبدیه پاکسازی شد و خسارت سنگینی به مزدوران وارد شد.

وی گفت: این عملیات سه روز به طول انجامید و مساحتی بالغ بر ۴۰۰ کیلومتر مربع در استان‌های البیضاء و مارب آزاد شد. درباره کشته و زخمی شدگان و اسیران بیش از ۲۵۰ نفر از مزدوران کشته و زخمی و اسیر شدند و ۲۰ خودر زرهی آنها منهدم شد و مقادیری زیادی سلاح و مهمات از جمله خودروهای زرهی اماراتی و سعودی به غنیمت گرفته شد.

یحیی سریع تاکید کرد: در جریان این عملیات یگان پهپادی و موشکی نقش بارزی ایفا کردند و به محض آزادسازی مناطق گسترده در استان‌ها البیضا و مارب، اقداماتی برای تثبیت مناطق آزاد شده و حفظ آن انجام شد.