وزیر راه و شهرسازی از ایستگاه راه آهن قزوین بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در ادامه سفر به قزوین به همراه هدایت الله جمالی پور استاندار، رجب رحمانی نماینده تاکستان و روح الله عباسپور نماینده بویین زهرا در مجلس شورای اسلامی از ایستگاه راه آهن قزوین بازدید کرد.

علی قارداشی مدیر دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه آهن در این بازدید با ارائه گزارشی از اهمیت اجرای طرح TOD اظهار داشت: ایستگاه راه آهن قزوین در میان ۳۰ ایستگاه کشور شاخص‌های خوبی دارد که در این راستا اجرای طرح TOD در آن در اولویت قرار گرفته است.

وی بیان کرد: ایستگاه راه آهن ۴ سرویس رفت و برگشت دارد و با دو خطه شدن مسیر قزوین به تهران شرایط مطلوبی برای جابجایی مسافران ایجاد شده است.

قارداشی تصریح کرد: ایستگاه راه آهن قزوین می‌تواند به یک نقطه نوین تبدیل شده و اقتصاد استان و محلات جنوبی شهر قزوین را متحول کند.

مدیر دفتر مهندسی و نظارت تأسیسات زیربنایی راه آهن یادآور شد: برای اجرای طرح TOD در ایستگاه راه آهن قزوین ۳۰ هکتار زمین پیش بینی شده که این طرح در سه فاز عملیاتی خواهد شد.

وی بیان کرد: مطالعه این طرح مهم در مدت ۳۰ ماه آماده شده و به پایان رسیده که می‌تواند نقطه شروعی برای ادامه کار و فراخوان برای جذب سرمایه گذار بخش خصوصی و آغاز فاز اول آن باشد.

قارداشی تصریح کرد: به دلیل حجم گسترده سرمایه گذاری در این طرح نیازمند همکاری استانداری، راه و شهرسازی، شهرداری و سرمایه گذاری بخش خصوصی هستیم.

وزیر راه و شهرسازی قرار است از محله قدیمی سردار و کاروانسرای تاریخی سعدالسلطنه در قزوین هم دیدن خواهد کرد.

