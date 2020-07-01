جزئیاتی از مصدومیت مدافع استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش یزدانی مدافع تیم استقلال که در ماه‌های اخیر بازیهای زیادی را به دلیل آسیب دیدگی از دست داده بود، در بازی مقابل سایپا هم دچار آسیب دیدگی شد و در دقایق پایانی بازی ناچار به ترک زمین شد.

با این که در خصوص میزان مصدومیت و زمان دوری او از میدان گمانه زنی‌هایی شده بود و صحبت از دوری سه چهار هفته‌ای او از میدان شده بود، اما تیم پزشکی استقلال هرگونه اظهار نظر صریحی در این خصوص را به بعد از مشخص شدن پاسخ MRI مشخص کرده است.

در همین خصوص دکتر کاوه ستوده پزشک آبی پوشان توضیح می‌دهد: یزدانی در مصاف با سایپا از ناحیه همسترینگ دچار آسیب دیدگی شده است. بعد از این اتفاق، اقدامات اولیه انجام شد و فیزیوتراپی روی پای این بازیکن در دستور کار قرار گرفته است. با این‌حال نظر نهایی در خصوص میزان مصدومیت و طول درمان این بازیکن، فردا پس از MRI و معاینات تکمیلی مشخص می‌شود.

همچنین دکتر ستوده تاکید می کند که این مصدومیت ارتباطی با مصدومیت قبلی او نداشته و این آسیب دیدگی روی پای دیگر یزدانی پیش آمده است.