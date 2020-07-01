تندیس «رودکی» به دانشجویان شاعر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که به‌صورت برخط (آنلاین) از طریق اینترنت و فضای مجازی، با کارگردانی تلویزیونی در استودیو مبین پخش شد، دکتر عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، در سخنانی، درباره انگیزه و ضرورت‌های برگزاری چنین جشنواره‌ای و نیز چشم‌انداز آینده آن سخن گفت.

سپس در میزگردی، سعید بیابانکی، عبدالجبار کاکایی و اسماعیل امینی، به‌عنوان شاعر و از اعضای شورای سیاست‌گذاری و هیات داوران جشنواره، درباره‌ی وضعیت شعر دانشجویی و ضرورت‌های آینده آن صحبت کردند.

همچنین علیرضا بهرامی – شاعر و دبیر علمی جشنواره ملی شعر دانشجویی – در سخنانی، با سپاس از مشارکت بیش از ۹۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز علمی سراسر کشور، گفت: خوشحالم که در میان شرکت‌کنندگان، هم‌زبانان افغانستانی مقیم ایران نیز حضور داشتند. شعرخوانی مارال دلدار، آرش شفاعی و حسین تقوی، از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره ملی شعر دانشجویی، از دیگر برنامه‌های این اختتامیه بود.

همچنین پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی، به این شرح خوانده شد:

«به‌نام خداوند جان و خرد



دانشجویان ارجمند، خواهران و برادران، دختران و پسران فرهنگ‌دوست و شاعرم

بی‌شک، یکی از شیرین‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین دوره‌های زندگی هر فردی، دوران دانشجویی و تحصیلات دانشگاهی است. از سویی دیگر، شعر همزاد ایرانیان است و هنر ملی ما، یعنی «شعر»، همواره بستری نیکو برای ابراز اندیشه‌ها و عواطف پاک انسانی و الهی مردم این سرزمین بوده است.

دانشجویان ما موصوف به صفات ارزشمندی چون آزاداندیشی، آرمان‌خواهی، عدالت‌طلبی و دین‌مداری هستند و در همه‌ی دوران، میراث عظیم تمدن ایرانی – اسلامی ما با شعر شناخته می‌شود.

امید دارم که دانشجویان عزیز ما با درک و غنیمت دانستن این دو گوهر ناب، یعنی شعر و شاعری و دوران حضور در دانشگاه، در همراهی همیشگی خود با جامعه، لحظه‌های درخشانی را در تلفیق اندیشه و عاطفه برآورند و آینده را هر چه بیش، درخشان‌تر سازند.

آرزومند پیروزی و سربلندی یکایک عزیزان

سیدعباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»

در ادامه، با حضور عیسی علیزاده، عادل تقوی، کوروش انصاری، فرزین پورمحبی، عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، سعید بیابانکی، محمود علیگو، علیرضا بهرامی و سمانه عنبری، برگزیدگان دور نخست جشنواره ملی شعر دانشجویی به این شرح معرفی شدند:

در بخش شعر کلاسیک:

تندیس رودکی: سیدمهدی موسوی‌نیا / دانشجو دکتری – دانشگاه سلمان فارسی کازرون – رشته زبان و ادبیات فارسی

شایسته تقدیر: مارال دلدار / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – رشته ایمنی‌شناسی پزشکی



در بخش سپید و آزاد:

تندیس رودکی: آرش شفاعی بجستان / دانشجو دکتری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی – رشته علوم ارتباطات

شایسته تقدیر: محمد عسکری / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – رشته مهندسی کامپیوتر؛ هوش مصنوعی و ربوتیک

در بخش ترانه:

تندیس رودکی: صادق ابراهیم‌زاده لختکی / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه دامغان – رشته علوم و فناوری نانو؛ نانوفیزیک



در بخش شعر ترجمه:

شایسته تقدیر: مریم نفیسی راد / دانشجو کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران – رشته شیمی؛ شیمی‌فیزیک



در بخش طنز:

حسین تقوی / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه شهید بهشتی – رشته علوم سیاسی



بخش شعر نیمایی اما برگزیده نداشت.

پیش‌تر، تندیس ویژه رودکی (مفاخر و نام‌آوران) در جریان محفل‌های شعری جشنواره در دانشگاه‌های مختلف کشور، به این شاعران اهداء شده بود: محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدعلی بهمنی (غزل)، ساعد باقری (شعر آیینی)، عبدالجبار کاکایی (ترانه) و ناصر فیض (شعر طنز).