تندیس «رودکی» به دانشجویان شاعر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که بهصورت برخط (آنلاین) از طریق اینترنت و فضای مجازی، با کارگردانی تلویزیونی در استودیو مبین پخش شد، دکتر عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، در سخنانی، درباره انگیزه و ضرورتهای برگزاری چنین جشنوارهای و نیز چشمانداز آینده آن سخن گفت.
سپس در میزگردی، سعید بیابانکی، عبدالجبار کاکایی و اسماعیل امینی، بهعنوان شاعر و از اعضای شورای سیاستگذاری و هیات داوران جشنواره، دربارهی وضعیت شعر دانشجویی و ضرورتهای آینده آن صحبت کردند.
همچنین علیرضا بهرامی – شاعر و دبیر علمی جشنواره ملی شعر دانشجویی – در سخنانی، با سپاس از مشارکت بیش از ۹۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاهها و مراکز علمی سراسر کشور، گفت: خوشحالم که در میان شرکتکنندگان، همزبانان افغانستانی مقیم ایران نیز حضور داشتند. شعرخوانی مارال دلدار، آرش شفاعی و حسین تقوی، از برگزیدگان بخشهای مختلف جشنواره ملی شعر دانشجویی، از دیگر برنامههای این اختتامیه بود.
همچنین پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی، به این شرح خوانده شد:
«بهنام خداوند جان و خرد
دانشجویان ارجمند، خواهران و برادران، دختران و پسران فرهنگدوست و شاعرم
بیشک، یکی از شیرینترین و بهیادماندنیترین دورههای زندگی هر فردی، دوران دانشجویی و تحصیلات دانشگاهی است. از سویی دیگر، شعر همزاد ایرانیان است و هنر ملی ما، یعنی «شعر»، همواره بستری نیکو برای ابراز اندیشهها و عواطف پاک انسانی و الهی مردم این سرزمین بوده است.
دانشجویان ما موصوف به صفات ارزشمندی چون آزاداندیشی، آرمانخواهی، عدالتطلبی و دینمداری هستند و در همهی دوران، میراث عظیم تمدن ایرانی – اسلامی ما با شعر شناخته میشود.
امید دارم که دانشجویان عزیز ما با درک و غنیمت دانستن این دو گوهر ناب، یعنی شعر و شاعری و دوران حضور در دانشگاه، در همراهی همیشگی خود با جامعه، لحظههای درخشانی را در تلفیق اندیشه و عاطفه برآورند و آینده را هر چه بیش، درخشانتر سازند.
آرزومند پیروزی و سربلندی یکایک عزیزان
سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»
در ادامه، با حضور عیسی علیزاده، عادل تقوی، کوروش انصاری، فرزین پورمحبی، عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، سعید بیابانکی، محمود علیگو، علیرضا بهرامی و سمانه عنبری، برگزیدگان دور نخست جشنواره ملی شعر دانشجویی به این شرح معرفی شدند:
در بخش شعر کلاسیک:
تندیس رودکی: سیدمهدی موسوینیا / دانشجو دکتری – دانشگاه سلمان فارسی کازرون – رشته زبان و ادبیات فارسی
شایسته تقدیر: مارال دلدار / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – رشته ایمنیشناسی پزشکی
در بخش سپید و آزاد:
تندیس رودکی: آرش شفاعی بجستان / دانشجو دکتری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی – رشته علوم ارتباطات
شایسته تقدیر: محمد عسکری / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – رشته مهندسی کامپیوتر؛ هوش مصنوعی و ربوتیک
در بخش ترانه:
تندیس رودکی: صادق ابراهیمزاده لختکی / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه دامغان – رشته علوم و فناوری نانو؛ نانوفیزیک
در بخش شعر ترجمه:
شایسته تقدیر: مریم نفیسی راد / دانشجو کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران – رشته شیمی؛ شیمیفیزیک
در بخش طنز:
حسین تقوی / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه شهید بهشتی – رشته علوم سیاسی
بخش شعر نیمایی اما برگزیده نداشت.
پیشتر، تندیس ویژه رودکی (مفاخر و نامآوران) در جریان محفلهای شعری جشنواره در دانشگاههای مختلف کشور، به این شاعران اهداء شده بود: محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدعلی بهمنی (غزل)، ساعد باقری (شعر آیینی)، عبدالجبار کاکایی (ترانه) و ناصر فیض (شعر طنز).
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