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۱۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۰۱

همزمان با روز نکوداشت صائب

تندیس «رودکی» به دانشجویان شاعر رسید

تندیس «رودکی» به دانشجویان شاعر رسید

آیین پایانی نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی همزمان با روز نکوداشت «صائب تبریزی»، به‌صورت برخط برگزار و دانشجویان شاعر شایسته دریافت تندیس «رودکی» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که به‌صورت برخط (آنلاین) از طریق اینترنت و فضای مجازی، با کارگردانی تلویزیونی در استودیو مبین پخش شد، دکتر عیسی علیزاده، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی، در سخنانی، درباره انگیزه و ضرورت‌های برگزاری چنین جشنواره‌ای و نیز چشم‌انداز آینده آن سخن گفت.

سپس در میزگردی، سعید بیابانکی، عبدالجبار کاکایی و اسماعیل امینی، به‌عنوان شاعر و از اعضای شورای سیاست‌گذاری و هیات داوران جشنواره، درباره‌ی وضعیت شعر دانشجویی و ضرورت‌های آینده آن صحبت کردند.

همچنین علیرضا بهرامی – شاعر و دبیر علمی جشنواره ملی شعر دانشجویی – در سخنانی، با سپاس از مشارکت بیش از ۹۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه‌ها و مراکز علمی سراسر کشور، گفت: خوشحالم که در میان شرکت‌کنندگان، هم‌زبانان افغانستانی مقیم ایران نیز حضور داشتند. شعرخوانی مارال دلدار، آرش شفاعی و حسین تقوی، از برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره ملی شعر دانشجویی، از دیگر برنامه‌های این اختتامیه بود.

همچنین پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی، به این شرح خوانده شد:

«به‌نام خداوند جان و خرد

دانشجویان ارجمند، خواهران و برادران، دختران و پسران فرهنگ‌دوست و شاعرم

بی‌شک، یکی از شیرین‌ترین و به‌یادماندنی‌ترین دوره‌های زندگی هر فردی، دوران دانشجویی و تحصیلات دانشگاهی است. از سویی دیگر، شعر همزاد ایرانیان است و هنر ملی ما، یعنی «شعر»، همواره بستری نیکو برای ابراز اندیشه‌ها و عواطف پاک انسانی و الهی مردم این سرزمین بوده است.
دانشجویان ما موصوف به صفات ارزشمندی چون آزاداندیشی، آرمان‌خواهی، عدالت‌طلبی و دین‌مداری هستند و در همه‌ی دوران، میراث عظیم تمدن ایرانی – اسلامی ما با شعر شناخته می‌شود.

امید دارم که دانشجویان عزیز ما با درک و غنیمت دانستن این دو گوهر ناب، یعنی شعر و شاعری و دوران حضور در دانشگاه، در همراهی همیشگی خود با جامعه، لحظه‌های درخشانی را در تلفیق اندیشه و عاطفه برآورند و آینده را هر چه بیش، درخشان‌تر سازند.

آرزومند پیروزی و سربلندی یکایک عزیزان

سیدعباس صالحی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی»

در ادامه، با حضور عیسی علیزاده، عادل تقوی، کوروش انصاری، فرزین پورمحبی، عبدالجبار کاکایی، اسماعیل امینی، سعید بیابانکی، محمود علیگو، علیرضا بهرامی و سمانه عنبری، برگزیدگان دور نخست جشنواره ملی شعر دانشجویی به این شرح معرفی شدند:

در بخش شعر کلاسیک:

تندیس رودکی: سیدمهدی موسوی‌نیا / دانشجو دکتری – دانشگاه سلمان فارسی کازرون – رشته زبان و ادبیات فارسی
شایسته تقدیر: مارال دلدار / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم پزشکی شیراز – رشته ایمنی‌شناسی پزشکی

در بخش سپید و آزاد:

تندیس رودکی: آرش شفاعی بجستان / دانشجو دکتری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی – رشته علوم ارتباطات
شایسته تقدیر: محمد عسکری / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – رشته مهندسی کامپیوتر؛ هوش مصنوعی و ربوتیک

 در بخش ترانه:

تندیس رودکی: صادق ابراهیم‌زاده لختکی / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه دامغان – رشته علوم و فناوری نانو؛ نانوفیزیک

در بخش شعر ترجمه:

شایسته تقدیر: مریم نفیسی راد / دانشجو کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران – رشته شیمی؛ شیمی‌فیزیک

در بخش طنز:

حسین تقوی / دانشجو کارشناسی ارشد – دانشگاه شهید بهشتی – رشته علوم سیاسی

بخش شعر نیمایی اما برگزیده نداشت.

پیش‌تر، تندیس ویژه رودکی (مفاخر و نام‌آوران) در جریان محفل‌های شعری جشنواره در دانشگاه‌های مختلف کشور، به این شاعران اهداء شده بود: محمدرضا شفیعی کدکنی، محمدعلی بهمنی (غزل)، ساعد باقری (شعر آیینی)، عبدالجبار کاکایی (ترانه) و ناصر فیض (شعر طنز).

کد مطلب 4963638

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