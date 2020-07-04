به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا آشناگر در حاشیه آئین گرامی‌داشت روز محیط‌بان به میزبانی سر محیط بانی منطقه پرور مهدی‌شهر و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فعالیت معادن به نوعی تعرض به محیط زیست تلقی می‌شود که در این راستا باید دقت کنیم که برای استخراج معادن و ثروت آفرینی با گشاده‌دستی اقدام نکنیم، ابراز کرد: باید تلاش کنیم تا با استفاده از تجهیزات و فناوری‌های نو و جلوگیری از خام فروشی، نسبت به حفظ این میراث گران‌بها همراه با کمترین خسارت به منابع طبیعی و زیست محیطی اقدام کنیم.

وی افزود: مدیرکل محیط زیست استان سمنان در صدور مجوز فعالیت‌های صنعتی همچون گذشته، نسبت به حفظ و حفاظت از منابع زیست محیطی استان نیز اهتمام کرده و این میراث ارزشمند را برای آیندگان حفظ کنند.

استاندار سمنان گفت: این استان به واسطه موقعیت جغرافیایی و اجتماعی، رشد شتابان صنعتی خود را آغاز کرده و این روال استمرار خواهد یافت اما به موازات این رشد صنعتی، خطر و نگرانی محیط زیستی نیز افزایش می‌یابد که لازم است ضمن توجه به رشد صنعتی استان، نسبت به رفع دغدغه‌های زیست محیطی نیز بی‌تفاوت نباشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار سمنان از ۹ محیط‌بان برتر ملی و استانی در این مراسم که به مناسبت روز محیط‌بان و ولادت با سعادت امام رضا (ع) برگزار شد، تجلیل کرد.

در تقویم جمهوری‌اسلامی ایران، روز ولادت امام رضا علیه السلام به عنوان روز محیط‌بان نامگذاری شده است.