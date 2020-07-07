چارلی دنیلز عضو تالار مشاهیر موسیقی کانتری درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، چارلی دنیلز خواننده، آهنگساز و نوازنده که ترکیب موسیقی سنتی کانتری و راک جنوبی در آثارش موجب شد دهههای هفتاد و هشتاد میلادی تبدیل به یک هنرمند محبوب شود، در تنسی در ۸۳ سالگی به خاطر سکته مغزی درگذشت.
دنیلز جای خودش را در صحنه موسیقی نشویل با همکاری و تور گذاشتن برای هنرمندان بزرگی از جمله باب دیلن و لئونارد کوهن باز کرد و توانست به عنوان خواننده و رهبر گروه موسیقی خودش هم معروف شود.
بیل سی. مالون تاریخدان موسیقی کانتری در کتاب خود «کانتری ایالات متحده» دنیلز را به عنوان یک موزیسین بزرگ، سفتوسخت و خوشسخن جنوبی که تنباکو میجوید و نماینده تمام شاخصههای یک آمریکایی جنوبی بود توصیف کرد و گفت «او دوستداشتنی بود و موسیقی جذابی هم میساخت».
حتی پیش از اینکه دنیلز آهنگهای معروف ملی داشته باشد، در میان راکرهای کانتری آمریکا شناخته شده بود. او بیش از همه به خاطر آهنگ «شیطان به جورجیا رفت» شناخته میشود که یک داستان فولکلور به سبک دکلمه بلوز بود. این آهنگ توانست به صدر لیست پرفروشترینهای کانتری برسد و در سال ۱۹۷۹ در لیست پاپ هم سوم شد و یک میلیون نسخه فروخت.
این آهنگ همچنین توانست یک جایزه گرمی برای بهترین اجرای ووکال کانتری برای دنیلز به ارمغان بیاورد. موفقیت این سینگر همچنین باعث شد آلبوم «تفکرهای یک میلیون مایلی» به پنجمین آلبوم پرفروشترین در لیست پاپ تبدیل بشود.
دنیلز که متولد بیستوهشتم اکتبر سال ۱۹۳۶ در ویلمینگتون بود، همچنین در حمایت از سربازان سابق ارتش آمریکا فعالیت خیرخواهانه میکرد و برای کمک به سربازان سابق از طریق «پروژه سفر به خانه» همراه با مدیر برنامههایش پول جمع میکرد.
او در سال ۲۰۱۶ وارد تالار مشاهیر موسیقی کانتری شد. وی همچنین سال ۲۰۱۷ کتاب خاطرات خود را با عنوان «هرگز به صندلیهای خالی نگاه نکن» منتشر کرد و سال ۲۰۱۸ هم کتاب دیگری با «بیایید از روزهایمان استفاده کنیم: دانشهای روزمره چارلی دنیلز» را به بازار فرستاد.
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