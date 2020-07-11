کتاب «اصول خبرنویسی» به چاپ چهاردهم رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اصول خبرنویسی» نوشته اکبر نصراللهی به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ چهاردهم رسیده است.

هر حرفه و هر فن اصولی دارد که نه فقط برای توفیق در آن‌ها باید آن اصول را آموخت، بلکه بقای آن‌حرفه و فن نیز منوط به آموزش آن اصول است. خبرنویسی رکنی از ارکان رسانه‌ای است و اصول خبرنویسی (شناخت، جمع‌آوری، نگارش و تنظیم و انتشار خبر) پایه‌های این‌رکن‌ هستند. خبرنگاران باید بدانند که تحریریه‌های خبری کدام‌اند، روند انتشار خبر چیست، مراحل تهیه و انتشار خبر چندتاست، لید خبر و اصول اساسی نگارش متن خبر چیست و سرانجام تیتر و خلاصه خبر عناوین چه ویژگی‌هایی دارند.

موارد بالا از جمله سرفصل‌ها و موضوعاتی هستند که در کتاب «اصول خبرنویسی» به آن‌ها پرداخته شده است.

چاپ چهاردهم این‌کتاب با ۱۷۹ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه شده است.