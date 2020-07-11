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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۱۰:۴۶

توسط انتشارات سروش؛

کتاب «اصول خبرنویسی» به چاپ چهاردهم رسید

کتاب «اصول خبرنویسی» به چاپ چهاردهم رسید

کتاب «اصول خبرنویسی» نوشته اکبر نصراللهی توسط انتشارات سروش به چاپ چهاردهم رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «اصول خبرنویسی» نوشته اکبر نصراللهی به‌تازگی توسط انتشارات سروش به چاپ چهاردهم رسیده است.

هر حرفه و هر فن اصولی دارد که نه فقط برای توفیق در آن‌ها باید آن اصول را آموخت، بلکه بقای آن‌حرفه و فن نیز منوط به آموزش آن اصول است. خبرنویسی رکنی از ارکان رسانه‌ای است و اصول خبرنویسی (شناخت، جمع‌آوری، نگارش و تنظیم و انتشار خبر) پایه‌های این‌رکن‌ هستند. خبرنگاران باید بدانند که تحریریه‌های خبری کدام‌اند، روند انتشار خبر چیست، مراحل تهیه و انتشار خبر چندتاست، لید خبر و اصول اساسی نگارش متن خبر چیست و سرانجام تیتر و خلاصه خبر عناوین چه ویژگی‌هایی دارند.

موارد بالا از جمله سرفصل‌ها و موضوعاتی هستند که در کتاب «اصول خبرنویسی» به آن‌ها پرداخته شده است.

چاپ چهاردهم این‌کتاب با ۱۷۹ صفحه، شمارگان هزار نسخه و قیمت ۲۵ هزار تومان عرضه شده است.

کد مطلب 4969138

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