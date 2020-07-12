برجام قابل احیا نیست/وابستگی تسلیحاتی به خارج از مرزها نداریم

سردار مهدی کلیشادی معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل و برجام قرار است در مهرماه به پایان برسد، گفت: بحث برجام و مسائلی که به تبع آن ایجاد شده برای مردم مرده است. افکار عمومی دیگر اعتنایی به برجام و دستاوردهای آن ندارند.

وی ادامه داد: اگر می‌بینیم برخی مسئولان هنوز از برجام صحبت می‌کنند به این دلیل است که دستشان خالیست و هفت سال مردم را معطل برجام و دستاوردهای احتمالی آن کرده اند. نگاه به بیرون از کشور هیچ دستاورد اقتصادی نداشته است و اکنون هم تبعات آن را در کشور می‌بینیم.

معاون اجتماعی بسیج گفت: برجام حتی قابل احیا هم نیست و پرونده آن بسته شده است. مردم با هر توجیه و استدلالی برجام را نمی‌پذیرند و اهمیتی به تحریم‌های تسلیحاتی نمی‌دهند.

سردار کلیشادی با اشاره به دستاوردها و پیشرفت قابل توجه کشور در حوزه دفاعی تصریح کرد: با فضل الهی امروز بهترین سلاح‌ها و تجهیزات نظامی را در داخل کشور تولید می‌کنیم و وابستگی تسلیحاتی به خارج از مرزها نداریم. در حوزه فناوری و تکنولوژی به حد اعلا رسیده‌ایم، ماهواره‌ای که به فضا پرتاب شد، سلاح‌هایی که چند وقت یکبار خصوصاً در هفته دفاع مقدس رونمایی می‌شود دشمن را مأیوس کرده است.

وی با اشاره به اقدامات رئیس جمهور آمریکا گفت: مردم باید توجه داشته باشند ترامپ این موضوع را درک کرده که انتخابات مهرماه را پیشاپیش باخته است و به دنبال این است که با مطرح کردن موضوعاتی مثل تحریم تسلیحاتی دستاوردی کسب کند. جلسه‌ای که چند روز پیش درباره تحریم تسلیحاتی برگزار شد، حتی بعضی از هم پیمانان اروپایی ترامپ هم به این موضوع نظر مثبت ندادند.

معاون اجتماعی بسیج گفت: مردم ایران از بابت تمدید تحریم تسلیحاتی نگرانی ندارند و در هوشمندانه‌ترین تحریم‌ها در حال گذران زندگی هستند. ما در حوزه دارو، صنعت، کشاورزی، تأمین نیازهای بسیار پیچیده خودکفا هستیم.

وی افزود: در حوزه مقابله با بیماری کرونا واکسن این بیماری در حال تولید و تست‌های حیوانی آن در حال انجام است، کشور ما علاوه بر مدیریت افتخار آفرینی که در مهار این بیماری، آموزش مردم و کنترل ویروس در سطح جهان ارائه داده اکنون هم تست مرحله حیوانی این ویروس در حال انجام است؛ چیزی که آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی که ادعای پیشرفت دارند هنوز نتوانستند به این واکسن دسترسی پیدا کنند.