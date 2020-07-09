میزان اجرایی شدن سند دانشگاه اسلامی ارزیابی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۳۴۳ شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی به ریاست منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت حضوری و ویدئو کنفرانس در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به بحث طراحی درسهای مهارتی تأکید کرد: نباید بخش دانشافزایی حذف شود و ضرورت دارد آئیننامه دانشافزایی شفافسازی شود.
وی درمورد آئیننامههای اجرایی مختلف در دانشگاهها گفت: طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هیأتهای ممیزه میتوانند آئیننامه و شیوهنامههای مختلفی تدوین کنند اما نباید با آئیننامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی تناقض داشته باشد.
غلامی خاطرنشان کرد: اقدامات لازم در بخشهای فرهنگی، نهاد نمایندگی و مجموعه مدیریتی دانشگاهها برای اجرایی شدن سند دانشگاه اسلامی انجام شده است.
وی تأکید کرد: ضرورت دارد برای ارزیابی میزان اجرایی شدن و شناسایی نقاط ضعف در اجرایی شدن سند دانشگاه اسلامی، کار میدانی انجام شود.
وزیر علوم گفت: با اقدام نوآورانهای مانند طراحی سامانه میتوان اجرایی شدن سند را ارزیابی و با شناسایی نقاط ضعف در حوزه اجرا، سند دانشگاه اسلامی به روزرسانی شود.
غلامی ادامه داد: در وزارت علوم تلاش بر این است که سند دانشگاه اسلامی اجرا شود و امید است با همفکریها و همدلیها در دوره اجرای گام دوم انقلاب اسلامی به اجرایی شدن سند کمک شود.
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