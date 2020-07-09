به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی روز پنج شنبه در دومین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: در حال حاضر در کشور برنامههای مختلفی مانند گرامیداشت هفته ازدواج برگزار میشود. در این برنامهها خروجی عینی مهمترین اصل است که باید به آن توجه کرد.
وی ادامه داد: هر سال این برنامهها به طور مداوم تکرار میشود اما آن طور که باید نتیجهای به همراه ندارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: باید توجه کرد که با کار سمبولیک مشکل ازدواج حل نمیشود، بلکه نیازمند برنامه ریزی و تغییر رویکرد نسبت به این موضوع هستیم.
اکرمی بر انجام کار علمی نسبت به مقوله ازدواج در استان تاکید کرد: دفتر امور اجتماعی، اداره کل ورزش و جوانان و دفتر امور بانوان باید پیمایش علمی نسبت به عوامل کاهش ازدواج انجام دهند.
وی تاکید کرد: دستگاههای اصلی عضو این کارگروه موظف هستند که در جلسه حضور پیدا کنند و دستگاههایی که حضور ندارند باید علت عدم حضور خود را در جلسه بعدی گزارش دهند.
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مرکزی هم در این جلسه اظهار کرد: وزارت ورزش و جوانان برنامه مدونی در راستای ازدواج جوانان ندارد و این یکی از اساسیترین عوامل دوران گذار است.
سجادی با بیان اینکه برای ازدواج جوانان باید برنامه داشته باشیم، گفت: در این راستا در ستاد ساماندهی امور جوانان استان باید برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.
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