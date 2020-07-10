امیرحسین علیرضایی آهنگساز و نوازنده پیانو که چندی پیش نماهنگ «بازگشت به رودخانه» را در فضای مجازی منتشر کرد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تازهترین فعالیتهای خود در عرصه موسیقی توضیح داد: بعد از انتشار تک آهنگ بی کلام «بازگشت به رودخانه» که اردیبهشت ماه امسال منتشر و با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد تلاش کردم در مسیری که برای معرفی آثارم انتخاب کردم، قطعه دیگری را تولید کنم که در نهایت منجر به انتشار قطعه «والس سبز سرد» شد.
این آهنگساز در یادداشتی به بهانه انتشار این تک آهنگ نوشته است: «والس سبز سرد برای من فقط یک معنی ندارد. بگذارید در این قالب عنوان کنم که من ایدههایم را از ادبیات میگیرم. درست است که به شکل موسیقایی نیستند این ایدهها، اما چیزی شبیه به یک دنیای کوچ هستند با همه جزئیاتش. گاهی این ایدهها را که نمیتوان بیانشان کرد. این ایدهها بیشتر تصور و تصویر هستند که آنها را روی کاغذ مینویسم با چند کلمه کلیدی و بعد یک جمله؛ حالا همه آن چیزی که برای ساخت یک موسیقی نیاز دارم در اختیارم است. اگر بخواهم دقیقتر به شما بگویم من تصمیم نمیگیرم که موسیقی بنویسم و به خاطرش پشت ساز بنشینم. وقتی به خودم میآیم میبینم که قطعهای را میشنوم که به من تعلق دارد.
یک نکته را هم درباره موسیقیهایی که منتشر میکنم همواره برایم قابل توجه بوده و هست. اینکه در برخی اوقات طرح گرافیکی یا پوستر آثارم جذابتر از خود موسیقی است که من ایده آن را با عکاسها مطرح میکنم و آنها یا عکسی که از قبل گرفتهاند را برایم میفرستند یا برای آن موسیقی عکسی میگیرند. در مورد نام هم قطعات باید بگویم که هیچ چیزی در ذهن ندارم جز ایده اولیهام. بعد از ساخت موسیقی گوشش میدهم و اسمش را انتخاب میکنم. البته برای این کار گاهی از دوستانم هم مشورت میگیرم.
من از یک جایی به طور عجیبی وارد جریان آهنگسازی موسیقی فیلم شدم و خدا را شکر الان در ماه یکی دو موسیقی فیلم کوتاه به من سفارش میدهند که بسازم. من همیشه دوست داشتم که آهنگساز موسیقی فیلم بشوم و گویا این آرزو دارد به نتیجه میرسد و کارهای خیلی خوبی از کارگردانان جوان را آهنگسازی کردم و از آنان ممنونم که به من اعتماد کردند.
به هر حال موسیقی نئوکلاسیک در ایران به گوشهای مردم شناسانده شده و آنها رفته رفته به شنیدن این نوع موسیقی عادت کردهاند. کما اینکه میتوانم ادعا کنم اوضاع نسبت به سه سال پیش که اولین کنسرت موسیقی خودم را برگزار کردم خیلی بهتر شده. اما موسیقی بی کلام همچنان نیازمند حمایت بیشتری برای شنیده شدن و انتشار است. من اکنون در شرایطی قرار دارم که برنامهام برای آینده فعلاً مشخص نیست. فقط این را میدانم که من موسیقیهایم را هر چند وقت یک بار به صورت تک آهنگ منتشر خواهم کرد. زیرا هزینه تولید موسیقی آنقدر زیاد شده که حتی نمیتوانم به هزینههای آلبوم فکر بکنم. ولی قطعاً بعد از تمام شدن کرونا کنسرتهایم را دوباره برگزار خواهم کرد.»
برای شنیدن قطعه «والس سبز سرد» اینجا را کلیک کنید.
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