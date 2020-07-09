سقوط تیر چراغ برق جان یک دختر را در شاهرود گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، وزش باد شدید همزمان با ساعت ۱۹ امروز پنج شنبه، نوزدهم تیرماه ۹۹ موجب شکسته شدن و واژگونی یک تیر چراغ‌برق در محدوده جاده سلامتی شهر شاهرود شد.

در این حادثه یک شهروند شاهرودی متأسفانه از ناحیه سر دچار ضربه شدید شد که پس از اعزام به بیمارستان جان باخت.

شاهدان عینی سن دختر جان‌باخته را حدود ۱۲ ساله ذکر کرده‌اند اما مقامات مسئول در شهرستان شاهرود از اعلام نظر در این باره فعلاً خودداری کرده‌اند.

دلیل حادثه ظاهراً وزش شدید باد بوده اما بررسی‌های بیشتر درباره وضعیت تیر چراغ برق از سوی شهرداری و عوامل ذی‌ربط ادامه دارد.