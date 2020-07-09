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۱۹ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۴۵

به دلیل باد شدید؛

سقوط تیر چراغ برق جان یک دختر را در شاهرود گرفت

سقوط تیر چراغ برق جان یک دختر را در شاهرود گرفت

شاهرود- وزش باد شدید موجب شکسته شدن و افتادن یک تیر برق در جاده سلامتی شاهرود شد که متاسفانه این حادثه مرگ یک دختر بچه را رقم زد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزش باد شدید همزمان با ساعت ۱۹ امروز پنج شنبه، نوزدهم تیرماه ۹۹ موجب شکسته شدن و واژگونی یک تیر چراغ‌برق در محدوده جاده سلامتی شهر شاهرود شد.

در این حادثه یک شهروند شاهرودی متأسفانه از ناحیه سر دچار ضربه شدید شد که پس از اعزام به بیمارستان جان باخت.

شاهدان عینی سن دختر جان‌باخته را حدود ۱۲ ساله ذکر کرده‌اند اما مقامات مسئول در شهرستان شاهرود از اعلام نظر در این باره فعلاً خودداری کرده‌اند.

دلیل حادثه ظاهراً وزش شدید باد بوده اما بررسی‌های بیشتر درباره وضعیت تیر چراغ برق از سوی شهرداری و عوامل ذی‌ربط ادامه دارد.

کد مطلب 4970133

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