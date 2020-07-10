  1. استانها
  2. سمنان
۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۲۲:۱۶

یک کارگر در بیارجمند شاهرود جان باخت/ ریزش آوار یک مدرسه

یک کارگر در بیارجمند شاهرود جان باخت/ ریزش آوار یک مدرسه

شاهرود- تخریب ساختمان مدرسه حافظ بیارجمند باعث ریزش آوار بر روی سه کارگر شد که دو نفر از آنها توانستند از زیر آوار خارج شوند اما یک نفر در این حادثه جان باخت.

به گزارش خبرنگار مهر، تخریب مدرسه حافظ بی ارجمند در جنوب شهرستان شاهرود موجب ریزش آوار بر روی سه کارگر شد، در این حادثه یکی از کارگران اهل میامی به دلیل جراحات وارده در گذشت.

دو نفر دیگر از کارگران با کمک مردم و اورژانس شهرستان شاهرود نجات و به بیمارستان منتقل شدند.

دلیل اصلی ریزش این ساختمان و اینکه چرا کارگران در هنگام کار زیر آوار مانده‌اند همچنان در دست بررسی است و مسئولان ذی‌ربط تا کنون گزارشی در این باره نداده‌اند.

این دومین حادثه در شهرستان شاهرود طی یک روز گذشته است، روز قبل نیز افتادن تیر برق روی سر یک دختر ۱۲ ساله در شهر شاهرود متأسفانه وی را به کام مرگ کشاند.

کد مطلب 4970526

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها