یک کارگر در بیارجمند شاهرود جان باخت/ ریزش آوار یک مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، تخریب مدرسه حافظ بی ارجمند در جنوب شهرستان شاهرود موجب ریزش آوار بر روی سه کارگر شد، در این حادثه یکی از کارگران اهل میامی به دلیل جراحات وارده در گذشت.

دو نفر دیگر از کارگران با کمک مردم و اورژانس شهرستان شاهرود نجات و به بیمارستان منتقل شدند.

دلیل اصلی ریزش این ساختمان و اینکه چرا کارگران در هنگام کار زیر آوار مانده‌اند همچنان در دست بررسی است و مسئولان ذی‌ربط تا کنون گزارشی در این باره نداده‌اند.

این دومین حادثه در شهرستان شاهرود طی یک روز گذشته است، روز قبل نیز افتادن تیر برق روی سر یک دختر ۱۲ ساله در شهر شاهرود متأسفانه وی را به کام مرگ کشاند.