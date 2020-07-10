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۲۰ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۳۸

ریحانه پارسا هم به «گشت ارشاد۳» رسید

ریحانه پارسا هم به «گشت ارشاد۳» رسید

ریحانه پارسا به عنوان تازه‌ترین بازیگر به فیلم‌ سینمایی «گشت ارشاد ۳» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم سینمایی «گشت ارشاد ۳» به کارگردانی سعید سهیلی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تهران ادامه دارد و ریحانه پارسا بازیگر جوان سینما به عنوان تازه‌ترین بازیگر به این پروژه پیوست و با نقشی متفاوت جلوی دوربین رفت.

پولاد کیمیایی، ساعد سهیلی، بهنام بانی، میرطاهر مظلومی، نازنین کیوانی، مبینا رحمتی، اسدالله منجزی، امیر محاسبتی، اشکان عقیلی، مهدی دانایی مقدم، با معرفی علیرضا خواجه نیا و با هنرمندی امیر جعفری گروه بازیگران «گشت ارشاد ۳» را تشکیل می‌دهند و به زودی چند بازیگر دیگر هم به پروژه اضافه می‌شوند.

پیش‌بینی می‌شود فیلمبرداری «گشت ارشاد ۳» تا اواخر ماه آینده ادامه داشته باشد.

کد مطلب 4970298

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