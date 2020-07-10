همراهی جهادگران فهما و بسیج برای کمک به نیازمندان رودانی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ همزمان با شکست دشمن در جنگ سخت و تغییر تاکتیک برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی و شروع هجمه‌های ناجوانمردانه فرهنگی، مقام معظم رهبری با استفاده از تعابیر شبیه‌خون فرهنگی نسبت به توطئه‌های دشمن در جبهه فرهنگی هشدار داد که شورای انقلاب فرهنگی در پاسخ به این دغدغه رهبری، طی مصوبه شماره ۳۰۲ در ۱۸ اسفند سال ۷۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف را به تأسیس کانون‌های فرهنگی هنری در جوار مساجد کرد.

با شکل گیری کانون‌های فرهنگی هنری زیر نظر مستقیم امام جماعت مساجد و همکاری هیأت امنا و فعالان فرهنگی این مکان مقدس، جوانان متعهد، متخصص و دلسوز انقلاب و نظام جذب این تشکل‌های نوبنیاد شدند و به صورت هدفمند و براساس نیاز روز جامعه خدمات متنوع و اثرگذاری را برای سلامت فکری، عقیدتی و معنوی جامعه را ارائه کردند.

امروز پس از گذشت بیش از ربع قرن از راه اندازی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد، آن نهال نوپای دیروز به درختی جوان و تنومند تبدیل شده است که در عرصه‌های مختلف فرهنگی، هنری، مذهبی، آموزشی، مشاوره‌ای، کتابخانه ای، سازندگی و … دارای تجربه‌های درخشان و کم نظیر است.

همزمان با تصویب اساسنامه ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در ۱۸ اردیبهشت ۹۷ در شورای عالی انقلاب فرهنگی، فعالیت‌های مجموعه کانون‌ها در کشور به شکل منسجم‌تری دنبال شد و با ایجاد سامانه بچه‌های مسجد و ثبت نام کانون‌ها و اعضای آنها و ثبت فعالیت‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها در این سامانه، نوعی رقابت سالم در ارائه خدمات فرهنگی هنری به جامعه بوجود آمد.

کانون فرهنگی هنری علویون مسجد جامع شهر رودان در شرق استان هرمزگان یکی از کانون‌های موفقی است که در حوزه‌های مختلف از جمله قرآنی، سرود، اردویی و فعالیت‌های جهادی سرآمد و نمونه است و در حال حاضر با توجه به شیوع ویروس کرونا، دست از کارهای فرهنگی و جهادی برنداشته و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی به اقشار فقرا و نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا خدمات ارائه می‌دهد.

تعمیر و احداث منازل فقرا و نیازمندان در رودان توسط کانون فرهنگی مساجد

مهدی نایبی، مدیر کانون فرهنگی هنری علویون در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: همزمان با شروع اپیدمی کروناویروس، این کانون با فراخوان هیأت اندیشه ورز و اعضای پایگاه بسیج و بحث و بررسی و تبادل نظر و در نظر گرفتن مشکلات و نیازها و همچنین پتانسیل و ظرفیت‌ها خود را برای پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری کووید ۱۹ آماده کرد.

وی افزود: مشارکت فعال در گندزدایی و ضدعفونی کردن خیابان‌ها، اماکن پرتردد و محلات مختلف شهر دهبارز، تهیه بسته‌های مواد غذایی با جلب مشارکت خیرین در قالب طرح مواسات و همدلی، تهیه و توزیع بسته‌های مواد بهداشتی بین نیازمندان ازجمله اقدامات کانون علویون در ایام کرونایی است.

مدیر کانون فرهنگی هنری علویون مسجد جامع مرکز شهر رودان عنوان کرد: تشکیل گروه جهادی کانون و همکاری با گروه جهادی پایگاه بسیج برای انجام تعمیرات ساختمان و احداث منازل برای فقرا و نیازمندان یکی از شاخص ترین برنامه‌های کانون است و در حال حاضر گروه در حال انجام کارهای دیوار چینی منزل یک خانواده نیازمند در مرکز شهر است.

وی با اشاره به اینکه ۱۰ نفر از اعضای کانون و بسیج در این طرح مشارکت دارند، اضافه کرد: این طرح از سه روز قبل شروع شده و تا چهار روز آینده به اتمام می‌رسد.

نایبی هزینه اجرای این طرح را ۷۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: این مبلغ از محل کمک‌های خیرین، اعضای کانون فرهنگی هنری و بسیجیان تأمین شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۷ طرح عمرانی توسط گروه جهادی کانون فرهنگی هنری علویون و پایگاه بسیج علی بن ابیطالب (ع) در شهر دهبارز اجرا شده است، خاطرنشان کرد: گروه جهادی کانون و بسیج تاکنون احداث سه منزل مسکونی، یک چشمه سرویس بهداشتی و سه دیوارکشی برای فقرا و نیازمندان را در کارنامه دارد.

فعالیت‌های جهادی در اولویت فعالیت کانون‌های مساجد شهرستان رودان

امین خرمی، فرمانده پایگاه بسیج علی بن ابیطالب (ع) رودان در گفتگو با خبرنگار مهر نیز ضمن قدردانی از مدیریت و اعضای کانون فرهنگی هنری علویون به‌دلیل تشریک مساعی و همکاری بسیار خوب با بسیج، گفت: سعی ما همواره بر این بوده که فرامین مقام معظم رهبری در جمع علمای خراسان شمالی مبنی بر همکاری و تعامل بسیج و کانون فرهنگی هنری را عملیاتی کنیم که خدا رو شکر این مهم در مسجد جامع اتفاق افتاده است.

وی با اشاره به مدت زمان اپیدمی کرونا، افزود: پایگاه بسیج و کانون طی این مدت با بهره گیری از همه پتانسیل و ظرفیت خود در کنار یکدیگر برای خدمات رسانی به نیازمندان و آسیب دیدگان از کرونا استفاده کرده اند.

کانون فرهنگی هنری علویون سال ۱۳۹۰ در مسجد جامع شهر رودان تأسیس شد و از کانون‌های پیشگام در رشته قرآنی، سرود، اردویی و فعالیت‌های جهادی در بین کانون‌های مساجد استان هرمزگان است.