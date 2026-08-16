از مسجد تا خانه های نیازمندان؛ جهادگرانی که «مهر» را به خدمت گره زدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: جمعی از جهادگران خراسان جنوبی با تکیه بر فعالیت‌های جهادی، تلاش دارند بخشی از نیازهای اجتماعی و فرهنگی را با مشارکت مردم و گروه‌های داوطلب پاسخ دهند.

گروهی که سعی دارند به فعالیت های خود شکل رسمی بدهند تا بتوانند موفق تر در این عرصه عمل کنند. آنان جهادگرانی هستند که دردهای مردم را با عمق جان حس کرده اند.

مهناز کم‌گو مسئول این گروه جهادی که با نام آوای مهر فعالیت می کند، با اشاره به آغاز فعالیت از سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: هر چند ما فعالیت خود را به صورت رسمی از سال ۱۴۰۰ شروع کردیم ولی قبل از آن نیز فعالیت هایی داشتیم.

۷۰ خانواده نیازمند را تحت پوشش داریم

این بانوی پرتلاش با بیان اینکه محور اصلی فعالیت‌های این مجموعه مسجد خاتم‌النبیین در مهرشهر بیرجند است، گفت: یکی از مهم‌ترین حوزه‌های فعالیت ما، بخش خیریه است که در حال حاضر حدود ۷۰ خانواده را تحت پوشش دارد و خدمات متناسب با نیاز هر خانواده ارائه می‌شود.

کم‌گو ادامه داد: برای دانش‌آموزان خانواده‌های تحت پوشش، لوازم‌التحریر تهیه می‌شود، برای بیماران در زمینه تأمین دارو و نیازهای درمانی کمک‌رسانی صورت می‌گیرد و برای مادران باردار نیز خدمات مورد نیاز در نظر گرفته می‌شود.

وی اشتغال‌زایی را یکی دیگر از محورهای فعالیت کانون عنوان کرد و گفت: با برگزاری کارگاه‌های مهارتی و آموزشی، تلاش می‌کنیم خانواده‌ها را برای ورود به بازار کار آماده کنیم. شرکت‌کنندگان پس از گذراندن دوره‌های آموزشی، گواهینامه‌های فنی دریافت کرده و در صورت فراهم شدن شرایط، از تسهیلات برای ایجاد اشتغال خانگی استفاده می‌کنند.

طرح نوید زندگی

وی با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه آموزش‌های اجتماعی نیز اظهار کرد: در حال حاضر با همکاری کمیته امداد، طرح «نوید زندگی» با محوریت آموزش‌های پیش از ازدواج در حال اجراست و طی یک ماه اخیر، آموزش‌های مربوط به حدود ۸۰ دختر ۱۵ تا ۳۵ سال ارائه شده است.

کم‌گو افزود: طرح اوقات فراغت تابستانی دانش‌آموزان نیز در مسجد اجرا می‌شود و تلاش داریم با ایجاد برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، اوقات فراغت کودکان و نوجوانان را به شکل مناسبی غنی کنیم.

یک خاطره شیرین از کار جهادی

وی با اشاره به اقدامات جهادی و داوطلبانه اعضای کانون گفت: یکی از نمونه‌های زیبای فعالیت‌های ما، ارائه خدمات آرایشی رایگان به دختران و بانوان تحت پوشش مؤسسه خیریه حضرت علی‌اکبر(ع) بود. تعدادی از هنرجویان و فعالان حوزه آرایشگری را برای نخستین بار به این مجموعه بردیم تا به‌صورت رایگان به مددجویان خدمات ارائه کنند.

بانوی جهادگر و فعال اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: استقبال از این اقدام بسیار خوب بود و پس از آن، همان گروه به‌صورت خودجوش و بدون نیاز به هماهنگی مجدد، هر ماه برای ارائه خدمات رایگان به مددجویان این مؤسسه مراجعه می‌کنند. این اتفاق برای ما بسیار ارزشمند است؛ چراکه نشان می‌دهد یک اقدام کوچک جهادی می‌تواند به یک حرکت مستمر و ماندگار تبدیل شود.

وی همچنین از همکاری با سایر سمن‌ها، گروه‌های جهادی و مراکز نیکوکاری خبر داد و گفت: در برنامه‌های مختلف روستایی نیز با دیگر گروه‌های جهادی و مراکز نیکوکاری همکاری داشته‌ایم و در برخی مناسبت‌ها، از جمله برنامه‌های مرتبط با اربعین، خدماتی مانند پذیرایی و خدمات آرایشی رایگان به مردم ارائه شده است.

کم‌گو خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌های سال‌های گذشته، حضور در یک روستا و همکاری با گروه‌های دیگر برای برپایی موکب اربعین و ارائه خدمات به اهالی بود که با استقبال بسیار خوب مردم روستا همراه شد.

وی با تأکید بر نقش مسجد در شکل‌گیری فعالیت‌های اجتماعی اظهار کرد: مسجد خاتم‌النبیین از مساجد فعال منطقه است و حضور جوانان و نیروهای داوطلب در آن پررنگ است. ظرفیت بسیار خوبی برای انجام فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی، قرآنی و جهادی در این مسجد وجود دارد.

این جهادگر گفت: باور ما این است که فعالیت اجتماعی زمانی اثرگذار خواهد بود که مردم خودشان پای کار بیایند؛ به همین دلیل تلاش کرده‌ایم به جای نگاه صرفاً حمایتی، زمینه آموزش، مهارت‌آموزی، اشتغال و توانمندسازی خانواده‌ها را فراهم کنیم.

کم‌گو در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار فعالیت‌های جهادی افزود: هدف ما این است که با استفاده از ظرفیت جوانان، خیران، سمن‌ها، گروه‌های جهادی و مساجد، خدمات اجتماعی را گسترده‌تر کنیم و بتوانیم گام مؤثرتری در حمایت و توانمندسازی خانواده‌های نیازمند برداریم.