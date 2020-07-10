به گزارش خبرگزاری مهر، رکسانا باطبی، با بیان اینکه به دلیل نزدیکی زندگی انسان با حیوانات در مناطق شهری و روستایی و استفاده از فرآورده‌های دامی، تمام انسان‌ها در معرض خطر ابتلاء به بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان قرار دارند، اظهار داشت: از طرفی، حدود ۶٠ درصد بیماری‌های عفونی که به انسان‌ها منتقل می‌شوند، منشأ حیوانی داشته و زئونوز بوده و از سوی دیگر، ٧۵ درصد بیماری‌های عفونی نوپدید نیز از نوع زئونوز محسوب می‌شوند.

وی با بیان اینکه بیماری‌های زئونوز از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم به انسان منتقل می‌شوند، توضیح داد: روش مستقیم به صورت تماس مستقیم انسان با حیوان بیمار و نیز گزش و خراش توسط حیوان بیمار و یا از طریق پراکنده شدن ترشحات حیوان بیمار به انسان منتقل می‌شود و در روش غیرمستقیم نیز عامل بیماری زا از طریق یک واسط مانند پشه به انسان منتقل می‌شود.

باطبی از افزایش میزان حیوان گزیدگی در کشور خبر داد و توضیح داد: بیماری هاری ناشی از گزیده شدن انسان توسط یک حیوان هار است و متأسفانه میزان حیوان گزیدگی در ایران رو به افزایش است.

وی افزود: به دلیل اینکه از هار بودن حیوان مطلع نیستیم، هر فردی که توسط حیوانات مورد گزش قرار می‌گیرد، برای جلوگیری از بروز هاری در انسان بلافاصله واکسن هاری تزریق می‌شود، چراکه به محض بروز هاری در انسان، امکان درمان وجود ندارد و مرگ حتمی است. بنابراین بحث پیشگیری در این مورد اهمیت زیادی دارد.

باطبی در ادامه اهمیت آموزش را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: باید مردم آموزش ببینند تا از گزش توسط حیوانات پرهیز کنند، در وهله دوم، مردم باید بدانند که به محض گزش توسط حیوانات به مراکز درمانی مراجعه کنند.

وی یادآور شد: در سطح دانشگاه نیز واحدهایی تحت عنوان پیشگیری و درمان هاری ایجاد کرده‌ایم که پرسنل کارآزموده با امکانات درمانی در آنها وجود دارد.

باطبی با بیان اینکه در این مراکز، ضمن آموزش به مردم، افراد آسیب دیده نیز تحت درمان قرار می‌گیرند، گفت: شست و شوی محل گزش، تجویز و تزریق واکسن ضد هاری، تجویز سرم ضد هاری از جمله اقدامات درمانی در این مراکز است. هر فردی که دچار گزش توسط حیوانات شود، می‌تواند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز یا خانه بهداشت به نزدیک‌ترین مرکز تخصصی درمان و پیشگیری از بیماری هاری، ارجاع داده شوند.