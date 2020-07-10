به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلی قدس برگزار شد با اشاره به روز عفاف و حجاب و هجمه‌های دشمنان به فرهنگ ایرانی اسلامی، گفت: دشمن با ترویج ابتذال و فساد، ایمان جوانان ما را نشانه گرفته که لازم است در برابر آنان اقدامات به موقعی انجام شود.

خطیب نماز جمعه قم با تاکید بر تلاش مجاهدانه تولید محتوای غنی در بستر فضای مجازی، گفت: باید خانواده به‌عنوان محور اصلی فعالیت در برابر بی‌حجابی و فساد باشد.

آیت الله سعیدی با اشاره به روز ۲۶ تیر ماه روز تأسیس شورای نگهبان، اظهار کرد: این شورا تدبیر حکیمانه امام راحل بوده و از میراث شیخ فضل‌الله نوری است و شورای نگهبان ضامن اسلامیت و جمهوریت نظام جمهوری اسلامی ایران است و سد محکمی در برابر نفوذی‌ها بوده و همواره خاری در چشم مستکبران و منحرفان بوده و هست.

وی با اشاره به موضوع شعار سال، بر تقویت توان اقتصادی کشور و افزایش تولید داخل و ارتباط با دیگر کشورها تاکید کرد و افزود: حل مشکل اشتغال نیازمند جهش تولید و افزایش تولیدات داخلی است و امروز یکی از مشکلات کشور بیکاری است که جهش تولید می‌تواند این معضل را برطرف کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قم با بیان اینکه جهش تولید می‌تواند آسیب‌های اجتماعی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم از میان بردارند گفت: یکی از اثرات افزایش تولید، از بین رفتن تورم، تأمین نیازهای داخلی، افزایش درآمد دولت با دریافت مالیات، افزایش صادرات و درآمد خانوارها است.

وی ادامه داد: بخشی از موانع جهش تولید، داخلی و برخی نیز مربوط به خارج از کشور است که بی‌تدبیری‌ها، سیاست‌های غلط و دست‌های ناپاک از عوامل داخلی است که باید با آنان برخورد شود.

خطیب جمعه قم با اشاره به افزایش شاخص‌های مربوط به مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور، همه مردم را به رعایت دستورالعمل بهداشتی توصیه کرد و افزود: دستورات و موارد بهداشتی در این شرایط بیماری کرونا باید جدی گرفته شود و اگر این بیماری بیش از این شیوع پیدا کند، کار سخت خواهد شد.

وی با محکومیت بی‌احترامی صورت گرفته نسبت به مقام مرجعیت دینی عراق، گفت: این بی‌احترامی اخیر از سوی عوامل رسانه‌ای سعودی نسبت به آیت‌الله سیستانی بعد از آن رخ داد که عراقی‌ها با تبعیت از ایشان داعش و آمریکا را شکست دادند و عربستان امروز با شرارت‌های خود علیه یمنی‌ها منفور است و در مقابل، حشدالشعبی برای دفاع از عراق در صحنه حاضر بوده و گوش به فرمان مرجعیت است.

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها با اشاره به در پیش بودن روز زیارت مخصوص علی بن موسی الرضا علیه‌السلام، گفت: در خصوص زیارت‌های اهل بیت علیهم‌السلام نکات مهمی وجود دارد که انسان را در مسیر تکامل یاری می‌دهد و باید به برکت این زیارات ایمان و اعتقاد خود را تقویت کنیم.