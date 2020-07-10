مرحله یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باوجود عدم برگزاری چهار دیدار برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا، اتحادیه فوتبال اروپا امروز جمعه قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی این بازی ها را انجام داد.

نتیجه قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۰ به این شرح است:

* لایپزیش - اتلتیکومادرید

* آتالانتا - پاری‌سن‌ژرمن

* برنده بازی منچسترسیتی و رئال مادرید - برنده بازی یوونتوس و لیون

* برنده بازی بارسلونا و ناپولی - برنده بازی بایرن مونیخ و چلسی

بازی های باقیمانده مرحله یک هشتم نهایی در روزهای ۱۷ و ۱۸ مرداد برگزار می شود.

مسابقات مرحله یک چهارم هم به صورت تک بازی و در روزهای ۲۲ تا ۲۵ مرداد برگزار خواهد شد.

