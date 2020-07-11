به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عمار الاضرعی» مدیر اجرایی شرکت نفت یمن اعلام کرد که ذخایر سوختی این کشور در حال اتمام است و طی روزهای آتی یک فاجعه بزرگ رقم می‌خورد.

الاضرعی هم چنین بیان کرد: جهانیان بیشتر نگران تهدید شدن زندگی موجودات دریایی در سایه نشت نفت از نفتکش صافر هستند در حالی که هیچ نگرانی در خصوص زندگی ۲۶ میلیون یمنی که از محاصره رنج می‌برند وجود ندارد.

وی افزود: ما از سازمان می‌خواهیم جلوی دزدی دریایی علیه نفتکش‌های یمنی را بگیرد چرا که اوضاع در بیمارستان‌های کشور فاجعه بار شده است.

الاضرعی به این نکته اشاره کرد: متجاوزان ۲۰ کشتی که ۱۵ عدد از آنها حامل بنزین و دیزل است توقیف کرده‌اند. طی روزهای آتی ذخایر نفتی ما به پایان می‌رسد و با یک تهدید واقعی رو به رو خواهیم شد.

مدیر اجرایی شرکت نفت یمن اظهار داشت: ذخایر سوختی ما در حال اتمام است و شرکت نفت یمن بدین وسیله زنگ خطر وقوع یک فاجعه در این کشور را به صدا در می‌آورد.