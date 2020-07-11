شمار مبتلایان به کرونا در عربستان به بیش از ۲۲۶ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه سعودی عکاظ، «محمد العبد العالی» سخنگوی وزارت بهداشت عربستان به جدیدترین آمار مبتلایان به کرونا در این کشور اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، وی گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته ۳ هزار و ۱۵۹ مورد جدید ابتلا به کرونا در عربستان شناسایی شده است که با احتساب موارد جدید شمار مبتلایان به کرونا به ۲۲۶ هزار و ۴۸۶ نفر افزایش یافت.

سخنگوی وزارت بهداشت عربستان در ادامه با اشاره به ۵۱ مورد فوتی جدید ناشی از کرونا در این کشور، شمار فوتی‌های ناشی از کرونا در عربستان را ۲ هزار و ۱۵۱ نفر اعلام کرد.

محمد العبد العالی همچنین از وخامت حال بیش از ۵۰۰ بیمار کرونایی در این کشور خبر داد.