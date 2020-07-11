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۲۱ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۴

مدیرکل دفتر جذب سرمایه‌گذاری استانداری کردستان:

۳۳ واحد آسیب دیده کردستان تسهیلات حمایتی کرونا دریافت کردند

۳۳ واحد آسیب دیده کردستان تسهیلات حمایتی کرونا دریافت کردند

سنندج - مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان گفت: تاکنون ۳۳واحد صنفی این استان،تسهیلات حمایتی دولت ویژه کسب و کارهای شدیدا آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، کمال حسینی اظهار داشت: در این استان ۱۹ هزار و ۴۷۹ واحد صنفی دارای شرایط استفاده از تسهیلات حمایتی دولت به کسب و کارهای شدیداً آسیب دیده شناسایی شده که تاکنون یک هزار و ۸۸۹ واحد با سه هزار و ۱۸۴ نفر شاغل در سامانه کارا ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: این تعداد با ۳۴۰ میلیارد ریال تسهیلات مورد نیاز به ۱۱ بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که به ۳۳ واحد با ۵۶ نفر شاغل پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات توسط ۲ بانک عامل تجارت و صادرات پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان با بیان اینکه پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده حدود ۲.۵ درصد از ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده کل کشور است، ادامه داد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته وضعیت استان کردستان به نسبت سایر مناطق در حد میانگین کشور است اما با توجه به انتظارات رضایت بخش نیست.

حسینی یادآور شد: مجموعه دولت انتظار دارد ۱۱ دستگاه اجرایی متولی بررسی کسب و کارهای آسیب دیده را تسریع ببخشند و بانک‌های عامل نیز هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت چهار هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات سهم استان به این واحدها اقدام کنند.

وی بیان کرد: همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز انتظار داریم تمام واحدها و کسب و کارها را مشمول استفاده از این خدمت کند چرا که برخی از واحدها در جریان تعطیلی مجتمع‌های تجاری از جمله پاساژها به همراه ۱۴ رسته مورد تأیید، آسیب دیده‌اند.

کد مطلب 4970606

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