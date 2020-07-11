۳۳ واحد آسیب دیده کردستان تسهیلات حمایتی کرونا دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، کمال حسینی اظهار داشت: در این استان ۱۹ هزار و ۴۷۹ واحد صنفی دارای شرایط استفاده از تسهیلات حمایتی دولت به کسب و کارهای شدیداً آسیب دیده شناسایی شده که تاکنون یک هزار و ۸۸۹ واحد با سه هزار و ۱۸۴ نفر شاغل در سامانه کارا ثبت نام کرده‌اند.

وی افزود: این تعداد با ۳۴۰ میلیارد ریال تسهیلات مورد نیاز به ۱۱ بانک‌های عامل معرفی شده‌اند که به ۳۳ واحد با ۵۶ نفر شاغل پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات توسط ۲ بانک عامل تجارت و صادرات پرداخت شده است.

مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری کردستان با بیان اینکه پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده حدود ۲.۵ درصد از ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده کل کشور است، ادامه داد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته وضعیت استان کردستان به نسبت سایر مناطق در حد میانگین کشور است اما با توجه به انتظارات رضایت بخش نیست.

حسینی یادآور شد: مجموعه دولت انتظار دارد ۱۱ دستگاه اجرایی متولی بررسی کسب و کارهای آسیب دیده را تسریع ببخشند و بانک‌های عامل نیز هر چه سریع‌تر نسبت به پرداخت چهار هزار و ۳۶۰ میلیارد ریال تسهیلات سهم استان به این واحدها اقدام کنند.

وی بیان کرد: همچنین از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز انتظار داریم تمام واحدها و کسب و کارها را مشمول استفاده از این خدمت کند چرا که برخی از واحدها در جریان تعطیلی مجتمع‌های تجاری از جمله پاساژها به همراه ۱۴ رسته مورد تأیید، آسیب دیده‌اند.