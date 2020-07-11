تشکیل ۶۵۴۵ پرونده در طرح نظارتی سلامت محور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از ابتدای فروردین ماه لغایت ۱۵ تیرماه سال جاری تعداد ۶ هزار و ۵۴۵ پرونده در طرح نظارتی سلامت محور (کرونا) تشکیل شده و تعداد ۵ هزار و ۶۴۰ پرونده نیز حکم صادر شده و متخلفان به پرداخت ۷۵ میلیارد ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم شدند و با عملکرد ۸۶ درصدی در این زمینه تعداد یک هزار و ۱۵۴ پرونده در حال رسیدگی است.

وی افزود: در این بازه زمانی تعداد ۸ میلیون و ۹۳۶ هزار عدد ماسک، ۵۶۶ هزار لیتر الکل، ۷۵ میلیون و ۴۶۱ هزار جفت دستکش یک بار مصرف و ۶۸ هزار عدد روپوش بیمارستانی در گشت‌های مشترک کشف شده است که بیشترین کشفیات مربوط به استان‌های تهران، قم، آذربایجان غربی و فارس بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: از ابتدای فروردین ماه لغایت ۱۵ تیرماه سال جاری تعداد ۱۳۵ هزار و ۲۰۸ پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارویی و قاچاق کالا و ارز در سازمان تشکیل شده و تعداد ۱۱۹ هزار و ۹۰۴ پرونده نیز محکومه شده و متخلفان به پرداخت ۱۸ هزار میلیارد ریال محکوم شده‌اند.

رایگانی گفت: در بخش اجرای احکام در همین بازه زمانی تعداد ۹۴ هزار و ۱۳۷ پرونده به بخش اجرای احکام در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و دارویی و قاچاق کالا و ارز وارد شده و تعداد ۸۱ هزار و ۸۱۸ پرونده نیز اجرای حکم و مختومه شده است. مجموعاً متخلفان به پرداخت ۸۰۷ میلیارد تومان در این پرونده‌ها در حق دولت و ۲۶ میلیارد تومان در حق شاکی جریمه شده بودند که ۱۶۵ میلیارد تومان وصول شده است.