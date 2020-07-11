جزئیات رفع نقص کارت کنکور دکتری/ آغاز توزیع کارت از دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ کلیه داوطلبان از روز دوشنبه ۲۳ تیرماه ۹۹ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه کرده و با وارد کردن اطلاعات شناسنامه‌ای (شامل نام‌خانوادگی و نام، کد ملی و تاریخ تولد) و یا اطلاعات ثبت‌نامی (شماره پرونده و کد پیگیری) از کارت شرکت در آزمون پرینت تهیه کنند.

داوطلبان باید بر اساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه کنند.

برای شرکت در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است. سایر اطلاعات دیگر در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با کارت شرکت در آزمون بر روی درگاه سازمان سنجش قرار گرفته قابل پرینت و دریافت است.

بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده فرآیند آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ از ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه ۲۶ تیرماه ۹۹ در ۶۰ شهر مختلف کشور آغاز خواهد شد. نام و آدرس حوزه امتحانی بر روی کارت شرکت در آزمون داوطلبان مشخص شده است.

آدرس و محل تشکیل باجه رفع نقص کارت شرکت در آزمون داوطلبان بر مبنای شهرستان محل آزمون آنان به شرح جدول زیر است.

داوطلبان در صورت وجود نقص احتمالی در کارت شرکت در آزمون باید بر اساس توضیحات و تذکرات مهم اقدام و در صورت نیاز صبح از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲ و بعدازظهر از ساعت ۱۴ تا ۱۸ یکی از روزهای سه‌شنبه ۲۴ تیر ۹۹ و یا چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۹ به حوزه‌های رفع نقص کارت مراجعه کنند.

محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» (نیمه‌متمرکز) سال ۱۳۹۹ بر اساس استان محل اقامت داوطلبان

نام استان نام شهر محل رفع نقص کارت نشانی باجه‌های رفع نقص آذربایجان شرقی تبریز دانشگاه تبریز تبریز: بلوار ۲۹ بهمن، دانشگاه تبریز، مدیریت امور آموزشی مراغه دانشگاه مراغه مراغه: اتوبان امیرکبیر، میدان مادر، شهرک گلشهر، دانشگاه مراغه مرند دانشکده فنی و مهندسی مرند مرند: بلوار عباسی آذربایجان غربی ارومیه دانشگاه ارومیه ارومیه: خیابان شهید بهشتی، دانشگاه ارومیه، ستاد مرکزی پردیس دانشگاهی خوی دانشگاه آزاد اسلامی خوی خوی: بلوار آیت الله خویی، ساختمان اداری مهاباد دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد مهاباد: ابتدای بلوار شهید شهریکندی میاندوآب مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب میاندوآب: بزرگراه ولایت، پل آیت الله وحیدی، بالاتر از کوی رابری، نرسیده به ایستگاه راه آهن اردبیل اردبیل دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل: خیابان دانشگاه، ضلع غربی دانشگاه، ورودی شماره ۳ پارس آباد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد پارس آباد: خیابان جهاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد اصفهان اصفهان دانشگاه اصفهان اصفهان: میدان آزادی، خیابان دانشگاه، ساختمان ستاد آزمون‌ها کاشان دانشگاه کاشان کاشان: کیلومتر شش بلوار قطب راوندی، دانشگاه کاشان البرز کرج دانشگاه خوارزمی پردیس کرج کرج: حصارک، میدان دانشگاه، دانشگاه، ساختمان مرکزی، طبقه اول، اتاق ۲ ایلام ایلام دانشگاه ایلام ایلام: خیابان پژوهش، حوزه معاونت آموزشی بوشهر بوشهر دانشگاه خلیج فارس بوشهر بوشهر: بهمنی، خیابان شهید ماهینی تهران تهران حوزه خواهران: دانشگاه خوارزمی پردیس تهران تهران: خیابان انقلاب، دروازه دولت، خیابان خاقانی، ساختمان پردیس دانشگاه خوارزمی، طبقه همکف تهران حوزه برادران: دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران: خیابان انقلاب، میدان فردوسی، کوچه شاهرود، دانشکده فرهنگ وارتباطات دانشگاه سوره ری دانشگاه آزاد اسلامی شهر ری تهران: بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره)، مجتمع دانشگاهی یادگار امام (ره) چهارمحال و بختیاری شهرکرد دانشگاه شهرکرد شهرکرد: بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، معاونت آموزشی خراسان جنوبی بیرجند دانشگاه بیرجند بیرجند: انتهای بلوار دانشگاه، پردیس شوکت آباد، سازمان مرکزی خراسان رضوی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد مشهد: بلوار وکیل آباد، روبروی پارک ملت، درب شمالی، مدیریت آموزشی دانشگاه تربت حیدریه دانشگاه تربت حیدریه تربت حیدریه: کیلومتر ۷ جاده (تربت حیدریه–مشهد)، بعد از پل هوایی عابرپیاده قوچان دانشگاه صنعتی قوچان قوچان: کیلومتر ۵ جاده قوچان به مشهد سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار: توحیدشهر، پردیس دانشگاه حکیم سبزواری، ساختمان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی نیشابور دانشگاه نیشابور نیشابور: انتهای بلوارجانبازان، انتهای بلوارادیب دوم غربی، بلوار نظام الملک خراسان شمالی بجنورد دانشگاه بجنورد بجنورد: کیلومتر ۴ جاده اسفراین خوزستان اهواز دانشگاه شهیدچمران اهواز اهواز: بلوارگلستان، جنب پل پنجم، ورودی درب شمالی بهبهان دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان بهبهان: ابتدای جاده بندر دیلم دزفول دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دزفول: بلوار سرداران شهید، روبروی پایگاه چهارم شکاری زنجان زنجان دانشگاه زنجان زنجان: کیلومتر ۶ جاده تبریز، ساختمان مرکزی واحد رایانه سمنان سمنان دانشگاه سمنان سمنان: روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک دانشگاه، ساختمان انتشارات دانشگاه شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود شاهرود: میدان هفتم تیر، بلوار دانشگاه، پردیس اصلی دانشگاه، سازمان مرکزی سیستان و بلوچستان زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان: خیابان دانشگاه، ورودی زیباشهر، سازمان مرکزی دانشگاه، دفتر معاونت آموزشی دانشگاه زابل دانشگاه زابل زابل: کیلومتر ۲ جاده بنجار، پردیس جدید دانشگاه زابل- ساختمان ابوسعید سجزی ایرانشهر دانشگاه ولایت-ایرانشهر ایرانشهر: کیلومتر ۴ بزرگراه شهید مرادی چابهار دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار چابهار: بلوار دانشگاه، دانشکده علوم دریایی فارس شیراز دانشگاه شیراز شیراز: خیابان ساحلی غربی، مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه فسا دانشگاه فسا فسا: بلوار شهید محب جهرم دانشگاه پیام نور مرکز جهرم جهرم: بلوار آزادگان، کوچه ۱۳ لارستان مرکز آموزش عالی لار لارستان: شهر جدید، خیابان معلم، ابتدای بلوار جمهوری اسلامی (چهل متری اول)، ساختمان آموزشی شماره ۲ قزوین قزوین دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین قزوین: انتهای بلوار دانشگاه، روبروی صدا و سیما قم قم دانشگاه قم قم: بلوار الغدیر، جنب درب ورودی دانشگاه کردستان سنندج دانشگاه کردستان سنندج: بلوار پاسداران، بلوار علامه حمدی، پایین‌تر از بیمارستان تامین اجتماعی، درب ورودی جنب

بانک تجارت، ساختمان جنب پارکینگ مسقف کرمان کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان کرمان: بلوار جمهوری اسلامی، دانشکده فنی و مهندسی جیرفت دانشگاه جیرفت جیرفت: کیلومتر ۸ جاده بندرعباس رفسنجان دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان رفسنجان: ابتدای بلوار ولایت، پردیس اصلی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان، اداره کل آموزش، جنب مرکز بهداشت دانشگاه کرمانشاه کرمانشاه دانشگاه رازی کرمانشاه کرمانشاه: طاق بستان، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی دانشگاه، اداره آموزش کهگیلویه و بویراحمد بویراحمد (یاسوج) دانشگاه یاسوج یاسوج: میدان معلم، خیابان دانشجو، دانشگاه یاسوج، ساختمان مدیریت آموزشی و تحصیلات تکمیلی گلستان گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گرگان: خیابان شهید بهشتی گنبد کاووس دانشگاه گنبد کاووس گنبدکاووس: خیابان شهید فلاحی (فرودگاه سابق)، بلوار بصیرت گیلان رشت دانشگاه گیلان رشت: بلوار حافظ، خیابان ملت، روبروی شهربازی، پردیس دانشگاه گیلان لرستان خرم آباد دانشگاه لرستان خرم آباد: کیلومتر ۵ جاده (خرم آباد - تهران) بروجرد دانشگاه حضرت آیت الله العظمی بروجردی (ره) بروجرد: کیلومتر ۳ جاده (بروجرد – خرم آباد) مازندران ساری دانشکده فنی امام محمدباقر (ع) ساری: بلوار خزر، خیابان شهید مطهری (طبرستان) بابل دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل بابل: خیابان شریعتی بابلسر دانشگاه مازندران بابلسر: خیابان پاسداران، سازمان مرکزی دانشگاه چالوس دانشگاه آزاد اسلامی چالوس چالوس: خیابان ۱۷ شهریور، روبروی مسجد امام حسین (ع)، حوزه معاونت آموزشی مرکزی اراک دانشگاه اراک اراک: میدان شریعتی، ابتدای بلوار میرزای شیرازی، درب اصلی دانشگاه، روبروی باجه انتظامات هرمزگان بندرعباس دانشگاه هرمزگان بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروز شهابی پور، مجتمع آموزشی و پژوهشی بصیرت (گفتگوی تمدنها) همدان همدان دانشگاه بوعلی سینا همدان همدان: شهرک مدرس، خیابان ابوطالب، جنب دبیرستان، دانشکده علوم انسانی ملایر دانشگاه ملایر ملایر: کیلومتر ۴ جاده اراک یزد یزد دانشگاه یزد یزد: صفائیه، بلوار دانشگاه، ورودی دانش

تذکرات مهم درباره مغایرت‌های کارت‌های آزمون

مغایرت در اطلاعات بندهای ۱، ۲، ۴، ۵، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ (شامل نام خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، کد ملی، معدل مقطع کارشناسی، تاریخ فارغ‌التحصیلی مقطع کارشناسی، موسسه فارغ‌التحصیلی مقطع کارشناسی، معدل مقطع کارشناسی ارشد، تاریخ فارغ‌التحصیلی کارشناسی‌ارشد، مؤسسه فارغ‌التحصیلی کارشناسی‌ارشد، هیات علمی (مربی آموزشی رسمی)، دانشگاه محل خدمت مربیان آموزشی رسمی) باید در لینک مربوطه اصلاح شود.

داوطلب لازم است برای اصلاح مورد یا موارد ذکر شده از طریق لینک مربوط در سایت سازمان سنجش حداکثر تا تاریخ ۲۶ تیرماه ۹۹ منحصراً به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و با ورود به قسمت ویرایش اطلاعات، نسبت به اصلاح موارد اقدام کنند.

داوطلبان در صورتی که نسبت به بندهای ۳، ۷ و ۱۳ (جنس، معلولیت و زبان خارجی) کارت شرکت در آزمون مغایرتی مشاهده کردند، لازم است در یکی از روزهای سه‌شنبه ۲۴ تیر ۹۹ و یا چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۹ به حوزه‌های رفع نقص کارت مراجعه کنند و موضوع را پیگیری کنند تا مشکل برطرف شود.

در خصوص بندهای ۱۲ و ۲۱ (نام رشته امتحانی و محل برگزاری آزمون) هیچ‌گونه تقاضایی پذیرفته نخواهد شد.

تبصره: آن دسته از دانشجویان سال آخر که حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ در مقاطع کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه‌ای فارغ‌التحصیل شده و یا تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹ در مقاطع مذکور فارغ‌التحصیل می‌شوند، باید نسبت به ویرایش و یا درج معدل فارغ‌التحصیلی (برای فارغ‌التحصیلان ۳۰ بهمن ۹۸) و یا میانگین نمرات واحدهای درسی گذرانده شده (برای فارغ‌التحصیلان تا تاریخ ۳۱ شهریور ۹۹) خود تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ اقدام کنند.

این داوطلبان باید اصل گواهی تکمیل و تایید شده توسط دانشگاه محل تحصیل، مربوط به معدل واحدهای گذرانده تا تاریخ ۳۰ بهمن ۹۸ را در زمان مصاحبه همراه داشته و ارائه کنند.

چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در بند ۸ (سهمیه ثبت نامی) کارت شرکت در آزمون وجود دارد، برای داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه رزمندگان (سپاه پاسداران)، وزارت جهاد کشاورزی، ایثارگران (بنیاد شهید و امور ایثارگران) و سهمیه رزمندگان (واحدهای تابعه ستاد کل نیروهای مسلح) لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۶ تیر ۹۹ به قسمت ویرایش اطلاعات کارت آزمون در سایت سازمان سنجش مراجعه و سهمیه مذکور اصلاح شود.

در صورت تأیید نهایی توسط ارگان ذیربط، سهمیه برای داوطلب اعمال می‌شود و در غیر این صورت با سهمیه آزاد گزینش خواهد شد و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نیست.

داوطلبانی که در مرحله ثبت نام متقاضی استفاده از سهمیه بوده‌اند ولی سهمیه آنها به هر دلیل از طرف ارگان ذیربط مورد تائید قرار نگرفته است، ضمن ویرایش اطلاعات (سهمیه ایثارگری) برای بررسی و روشن شدن وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ ۲۸ تیرماه ۹۹ به ارگان‌های مربوطه نیز مراجعه کنند.

تنها در صورت تایید سهمیه توسط ارگان ذیربط سهمیه درخواستی اعمال می‌شود در غیر این صورت داوطلب با سهمیه آزاد گزینش خواهد شد و هیچ گونه اعتراضی قابل قبول نیست.

چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب فاقد عکس است یا عکس روی کارت دارای اشکالاتی از جمله فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس و … است ضروری است در ساعات مشخص شده روزهای سه‌شنبه ۲۴ تیر ۹۹ و یا چهارشنبه ۲۵ تیر ۹۹ شخصاً ضمن همراه داشتن دو قطعه عکس ۴*۳ (که در سال جاری تهیه شده باشد) و کارت شناسایی ملی یا شناسنامه عکس‌دار به باجه‌های رفع نقص مراجعه کرده و موضوع را پیگیری کرده تا مشکل برطرف شود.