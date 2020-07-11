به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «پاییز پنجاه‌سالگی» شامل خاطرات سردار شهید مدافع حرم محمد جمالی به‌تازگی به زبان‌های ترکی استانبولی، آذری و عربی ترجمه شده است. این‌کتاب با روایت مریم جمالی همسر این‌شهید و قلم فاطمه بهبودی، بهمن‌ماه ۹۸ توسط انتشارات خط مقدم به چاپ رسید.

انتشارات فتا در ترکیه کار ترجمه و انتشار این‌اثر به زبان ترکی استانبولی را انجام داده است. به‌این‌ترتیب نسخه ترکی استانبولی «پاییز پنجاه‌سالگی» در حال حاضر در ترکیه عرضه می‌شود. همچنین بناست انتشارات نون بیروت نیز، ترجمه عربی این‌کتاب را در لبنان عرضه کند و کار ترجمه آذری کتاب موردنظر نیز در مراحل پایانی قرار دارد.

سردار شهید محمد جمالی از همرزمان دوران دفاع مقدس سردار شهید حاج‌قاسم سلیمانی بود که سال ۹۲ در سن پنجاه‌سالگی در حومه دمشق به شهادت رسید. با توجه به علاقه‌ای که حاج‌قاسم به شهید جمالی داشت، قول داده بود در مراسم رونمایی این‌کتاب شرکت کند. اما قسمت این طور رقم خورد که کمتر از ۴۰ روز پس از شهادت سپهبد سلیمانی، کتاب «پاییز پنجاه‌سالگی» آماده رونمایی و انتشار شود.