فرآیندهای برگزیده سیزدهمین جشنواره کشوری شهید مطهری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، در اولین روز برگزاری سیزدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری، فرایندهای برتر این جشنواره کشوری در ۶ حیطه ارزشیابی، مدیریت و رهبری، برنامه ریزی آموزشی، محصولات آموزشی، یادگیری الکترونیکی و یاددهی ـ یادگیری معرفی شدند.

دکتر جواد سرآبادانی، دکتر رضا دهنویه، دکتر سیدفرزین میرچراغی، دکتر آیین محمدی، دکتر الهام بوشهری و دکتر نیکو یمانی اعضای هیات رئیسه ارایه فرایندهای برتر جشنواره سیزدهم بودند.

به رتبه های اول تا سوم هر حیطه تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی به­ اضافه گرنت پژوهشی از مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) تعلق می گیرد.

صاحبان فرایند از دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشکده علوم پزشکی آبادان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه و دانشکده علوم پزشکی اسفراین موفق به کسب رتبه های اول تا سوم شدند. همچنین برخی دانشگاه ها/ دانشکده ها رتبه­ های برتر چند حیطه را به خود اختصاص دادند.