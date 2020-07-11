پخش «خاطرات سفیر» از رادیو معارف و نمایش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، «خاطرات سفیر» در هفت قسمت و به سفارش رادیو معارف در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تولید شده است که از امروز ۲۱ تیرماه همزمان در شبکه رادیویی معارف و نمایش پخش می شود.

فاطمه حسن وند نویسنده این مجموعه رادیویی گفت: داستان «خاطرات سفیر»، برداشت آزادی از کتاب «خاطرات سفیر» نوشته نیلوفر شادمهر است که در این کتاب شخصیت اصلی داستان قصد مهاجرت به فرانسه را دارد و در این بین کتاب «خاطرات سفیر» را می خواند که شخصیت اصلی داستان آن به دلیل داشتن حجاب دچار مشکلاتی می شود. حال او نیز خود را از نظر معنوی آماده می کند تا از پس مشکلات بر بیاید.

مجموعه رادیویی هفت قسمتی «خاطرات سفیر» به کارگردانی میرطاهر مظلومی، تهیه کنندگی مهدی نمینی مقدم، صدابرداری جعفر جودتی، افکتوری محمدرضا قبادی فر و با هنرمندی مونا صفی در نقش شهرزاد، بهادر ابراهیمی، مهدی طهماسبی و مینو جبارزاده از امروز شنبه بیست و یکم تیرماه ساعت ۱۷ از رادیو معارف پخش می شود و ساعات ۴:۱۵ و ۱۳:۱۵ روی آنتن رادیو نمایش می رود.