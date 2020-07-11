تئاترها در شرایط کرونایی، میدانی اجرا شوند/ ابهام در اجرای تعزیه!

داود فتحعلی بیگی نمایشنامه‌نویس و کارگردان با سابقه تئاتر و نمایش‌های ایرانی درباره راهکاری که می‌توان در شرایط کرونایی موجود برای اجرای تئاتر در نظر گرفت، به خبرنگار مهر گفت: بهترین شکلی که می‌توان در این شرایط برای اجرای تئاتر در نظر گرفت، نمایش‌های میدانی است. این شکل اجرا می‌تواند ظهور و بروزی داشته باشد مشروط بر اینکه فاصله‌های اجتماعی از سوی اجراکنندگان و مردم رعایت شود.

وی تأکید کرد: در حال حاضر بهترین شکل فعالیت تئاتری، شکل میدانی است حتی این شکل اجرا می‌تواند برای نمایش‌های صحنه‌ای نیز مدنظر قرار گیرد و نمایش‌ها با تغییراتی که به تناسب اجرای میدانی لحاظ می‌کنند، در فضای باز اجرا شوند.

فتحعلی بیگی درباره اجرای تعزیه در شرایط کرونایی موجود، گفت: با توجه به وضعیت کرونا، خیلی از مکان‌هایی که سابقه طولانی در اجرای تعزیه داشتند، پیش بینی کرده‌اند که امکان اجرای تعزیه در شرایط کنونی را نخواهند داشت و از این رو قراردادهایشان با تعزیه‌خوان‌ها را فسخ کرده‌اند.

این پژوهشگر و فعال با سابقه عرصه تعزیه، متذکر شد: اگر اجرا در فضای باز باشد ولی مردم رعایت نکنند، نقض غرض می‌شود. در شرایط کرونایی موجود گروه تعزیه نیز در معرض آسیب قرار دارند زیرا میزانس‌هایشان به گونه‌ای است که باید به هم نزدیک شوند و در عین حال به دلیل خواندن نمی‌توانند از ماسک استفاده کنند.

وی در پایان سخنان خود اظهار امیدواری کرد با تقدیری که خداوند رقم خواهد زد، ویروس کرونا از زندگی انسان‌ها رخت بربندد.