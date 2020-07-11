۴۷میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی طی سال ۹۸به مددجویان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدصباح قریشی ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه تسهیلاتی که در راستای اشتغالزایی در اختیار مددجویان بهزیستی قرار می‌گیرد با بهره بانکی چهار درصد است، اظهار داشت: در راستی آزمایی که توسط کارشناسان این اداره انجام گرفت خوشبختانه بیشتر طرح‌های اشتغالزایی به نتیجه رسیده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۴۰ هزار نفر از خدمات بهزیستی بهره می‌برند، افزود: این به معنای تحت پوشش قرار گرفتن این افراد به صورت مستمر نیست بلکه تعدادی از آنان تنها در مقطعی کوتاه خدمتی دریافت کرده اند.

مدیرکل بهزیستی کردستان به وضعیت مشارکت‌های مردمی در کردستان اشاره کرد و ادامه داد: این وضعیت نسبت به استان‌های دیگر بسیار مناسب است و در حال حاضر ۹۸ مؤسسه خیریه فعال داریم که دارای مجوز هستند.

قریشی با بیان اینکه میزان مشارکت‌های مردمی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن ۱۶۰ درصد افزایش داشته است، یادآور شد: طی سال گذشته ۷۵۷ میلیارد ریال کمک‌های مردمی از طریق این مؤسسات جمع آوری شده است.

واگذاری ۲۶۰ واحد مسکن مددجویی در کردستان

وی در بخش دیگری از سخنان خود به بحث مسکن مددجویی اشاره کرد و بیان کرد: در سال گذشته ۲۶۰ واحد مسکونی در سطح استان واگذار شد و برای امسال تحقق بهره برداری از ۳۵۰ واحد را در دستور کار خود قرار داده بودیم که خوشبختانه از برنامه جلو هستیم و تا پایان سال ۳۷۴ واحد به متقاضیان واگذار می‌شود.

مدیرکل بهزیستی کردستان به حوزه اعتیاد نیز اشاره کرد و گفت: در حوزه اعتیاد متأسفانه به واسطه انتشار ویروس کرونا، مراکز ترک اعتیاد تعطیل شده و به همین دلیل نیز معتادان متجاهر کارتن خواب در سطح معابر عمومی دیده می‌شدند که با هماهنگی‌های به عمل آمده در حال جمع آوری مجدد این افراد هستیم که پس از تست گیری و غربالگری به مراکز ترک اعتیاد تحت نظر این سازمان منتقل می‌شوند.

قریشی اظهار داشت: طی سال گذشته ۵۹۹ معتاد متجاهر در سطح استان کردستان شناسایی شدند که پس از جمع آوری در مراکز اجباری پذیرش شده و همچنین هشت هزار و ۷۴ نفر نیز در مراکز ترک اعتیاد تحت نظر این سازمان پذیرش شدند.

وی افزود: همچنین طی سال گذشته از مجموع ۴۷ میلیارد تومان تسهیلات خوداشتغالی که پرداخت شد، پنج میلیارد تومان آن به ۲۶۳ مورد از کسانی که در کمپ‌های ترک اعتیاد، از دام اعتیاد رها شده بودند، پرداخت شده است.

تلاش برای مقابله با آسیب های اجتماعی در اولویت قرار دارد

مدیرکل بهزیستی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به بحث آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی کودک آزاری، اعتیاد و طلاق بیشترین آسیب‌ها را به جامعه و خانواده‌های ما وارد کرده و در این بین اعتیاد منشأ بیشتر به وجود آمدن آسیب‌هایی مانند طلاق و کودک آزاری نیز هست.

قریشی به بحث اقدامات انجام شده در راستای مقابله با کرونا نیز اشاره کرد و یادآور شد: در بحث مقابله با کرونا جزو استان‌های برتر کشور بودیم و خوشبختانه به واسطه کرونا در هیچکدام از مراکز نگهداری سالمندان و دیگر مراکز تحت نظر این سازمان مورد فوتی نداشته ایم.

وی بیان کرد: در این زمینه موفق شدیم دو میلیارد و ۴۷۲ میلیون تومان نیز از طریق سازمان کشور در راستای مبارزه با کرونا جذب کنیم که این اعتبار به مستمری بگیران پرداخت شد و همچنین از طریق مراکز و سایر دستگاه‌ها در استان، یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان اقلام بهداشتی به عنوان کمک به نیازمندان و مددجویان بهزیستی دریافت شد.