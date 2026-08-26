به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سنگلج، اولین جلسه از سومین دوره ایرانی‌خوانی سنگلج که به نمایشنامه‌خوانی «تاجماه» اختصاص داشت روز گذشته با بیان خاطرات آخرین حضور فریده فرجام در این تماشاخانه، تحلیل دوره تاریخی خلق اثر، مرور آثار نویسنده و اهدای کتاب به مرکز اسناد اداره کل هنرهای نمایشی همراه شد.

در آغاز این برنامه زهرا شایان‌فر مسئول برگزاری ایرانی‌خوانی سنگلج با خیر مقدم به حاضران گفت: در سومین دوره ایرانی‌خوانی به آثار زنان نمایشنامه‌نویسی می‌پردازیم که دهه‌های ۳۰ و ۴۰ در اوج تحولات فرهنگی و تاریخی و سیاسی کشور آثار دراماتیک ماندگاری را نوشته و روی صحنه برده‌اند.

وی نگاه پژوهشی نقادانه به نمایشنامه‌های قدرتمند بانوان نسل اول نمایشنامه‌نویس ایران را هدف اصلی این دوره از ایرانی‌خوانی عنوان کرد که می‌تواند برای نسل جدید تئاتر و دانشجویان این رشته راهگشا باشد.

در ادامه مهدی صفاری نژاد مدیر هنری ایرانی خوانی سنگلج ضمن ارائه بیوگرافی فریده فرجام به بیان خاطره‌ای از آخرین حضور این شاعر و درام‌نویس در تماشاخانه سنگلج پرداخت و عنوان کرد: در تابستان سال ۹۱ که بازیگر نمایش «امیر ارسلان» بودم، ۲ بانو یکی مسن و دیگری جوان‌تر را دیدم که با دقت به اطراف نگاه می‌کردند. خانم مسن‌تر گفت که من در این سالن کار روی صحنه برده‌ام و این آغاز آشنایی و دوستی ماندگار من با او شد.

صفاری نژاد در ادامه به نمایندگی از فریده فرجام و به مناسبت خوانش نمایشنامه «تاجماه»، یک نسخه از کتاب «از شکوفه تا گیلاس» را به مرکز اسناد و کتابخانه اداره کل هنرهای نمایشی اهدا کرد.

اجرای نمایشنامه‌خوانی توسط مژگان چارانی، سپیده توکلی، معین صالحی و طاها نمازی بخش بعدی این برنامه بود که در پایان با گپ‌وگفت حاضران، نقد و تحلیل دوره تاریخی و بررسی تحولات جامعه از سنت به مدرنیته همراه شد.

ایرانی‌خوانی سنگلج هر سه‌شنبه ساعت ۱۷ در کافه و سالن انتظار این تماشاخانه برگزار می‌شود.

ورود علاقه‌مندان به ایرانی‌خوانی سنگلج آزاد و رایگان است.