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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

امام شهید در سفر به خراسان شمالی زمینه‌ساز احداث ۲۱۸ پروژه آموزشی شد

امام شهید در سفر به خراسان شمالی زمینه‌ساز احداث ۲۱۸ پروژه آموزشی شد

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: مقام معظم رهبری در سفر تاریخی سال ۱۳۹۱ به استان بانی خیر احداث ۲۱۸ پروژه آموزشی با ۷۸۹ کلاس درس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان عصر چهارشنبه  در آیین افتتاح متمرکز ۱۴ طرح، ۵۶ کلاس درس و ۲۷ نیروگاه خورشیدی مدارس منتخب خراسان شمالی، ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: از همه عزیزانی که برای آینده آموزش و پرورش استان تلاش می‌کنند، صمیمانه سپاسگزارم.

وی افزود: با تکریم یاد شهدای عزیز، قدردان معلم بزرگی هستیم که در سفر تاریخی خود به خراسان شمالی، زمینه‌ساز احداث این مدرسه فاخر و ۲۱۸ پروژه آموزشی با ۷۸۹ کلاس درس شدند.

متقیان ادامه داد: امروز مدرسه فردوسی، به عنوان نخستین مدرسه سبز استان، نماد «مدرسه به مثابه کانون پیشرفت» است؛ مدرسه‌ای که همزمان علم، فرهنگ، امید و مسئولیت‌پذیری را پرورش می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با دردانی از رئیس‌جمهور گفت: از رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، برای اولویت‌بخشی به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، از استاندار گرانقدر برای حمایت‌های میدانی و همچنین از وزیر محترم آموزش و پرورش و وزیر محترم نیرو برای همراهی در توسعه عدالت آموزشی صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی گفت: امروز نیز ۱۷ نیروگاه خورشیدی در مدارس به بهره‌برداری می‌رسد؛ گامی که در راستای پیوند آموزش، محیط زیست و آینده‌نگری برداشته شده است.

متقیان در پایان با اشاره به نقش معلمان و مدیران مدارس اظهار کرد: دست همه معلمان عزیز را به گرمی می‌فشاریم، چرا که قلب تپنده هر مدرسه، معلم و مدیر است. امیدوارم مدرسه فردوسی به برکت نام پرافتخارش، خانه پرورش نسلی دانا، باهویت، توانمند و امیدوار باشد و بتواند آینده‌ای بهتر برای فرزندان این استان بسازد.

کد مطلب 6928641

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