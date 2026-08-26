به گزارش خبرنگار مهر، علی متقیان عصر چهارشنبه در آیین افتتاح متمرکز ۱۴ طرح، ۵۶ کلاس درس و ۲۷ نیروگاه خورشیدی مدارس منتخب خراسان شمالی، ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش اظهار کرد: از همه عزیزانی که برای آینده آموزش و پرورش استان تلاش می‌کنند، صمیمانه سپاسگزارم.

وی افزود: با تکریم یاد شهدای عزیز، قدردان معلم بزرگی هستیم که در سفر تاریخی خود به خراسان شمالی، زمینه‌ساز احداث این مدرسه فاخر و ۲۱۸ پروژه آموزشی با ۷۸۹ کلاس درس شدند.

متقیان ادامه داد: امروز مدرسه فردوسی، به عنوان نخستین مدرسه سبز استان، نماد «مدرسه به مثابه کانون پیشرفت» است؛ مدرسه‌ای که همزمان علم، فرهنگ، امید و مسئولیت‌پذیری را پرورش می‌دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی با دردانی از رئیس‌جمهور گفت: از رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، برای اولویت‌بخشی به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، از استاندار گرانقدر برای حمایت‌های میدانی و همچنین از وزیر محترم آموزش و پرورش و وزیر محترم نیرو برای همراهی در توسعه عدالت آموزشی صمیمانه تشکر می‌کنم.

وی گفت: امروز نیز ۱۷ نیروگاه خورشیدی در مدارس به بهره‌برداری می‌رسد؛ گامی که در راستای پیوند آموزش، محیط زیست و آینده‌نگری برداشته شده است.

متقیان در پایان با اشاره به نقش معلمان و مدیران مدارس اظهار کرد: دست همه معلمان عزیز را به گرمی می‌فشاریم، چرا که قلب تپنده هر مدرسه، معلم و مدیر است. امیدوارم مدرسه فردوسی به برکت نام پرافتخارش، خانه پرورش نسلی دانا، باهویت، توانمند و امیدوار باشد و بتواند آینده‌ای بهتر برای فرزندان این استان بسازد.