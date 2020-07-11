ایجاد گشت ویژه کرونا در کرمان/ مردم تجمعات غیرمجاز را گزارش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد فدایی ظهر شنبه در جلسه ستاد استانی مبارزه با کرونا بیان داشت: یکی از مصوبات این جلسه تشکیل گشت بهداشتی ویژه کووید ۱۹ با حضور تیمی متشکل از دانشگاه علوم پزشکی، دادستانی، بازرسی استانداری و نیروی انتظامی است.

استاندار کرمان گفت: مقرر شد طی دو روز دستورالعمل اجرایی را در خصوص تشکیل گشت کووید ۱۹ تهیه و در کمیته امنیتی انتظامی مطرح، مصوب و به شهرستان‌ها ابلاغ شود.

استاندار کرمان گفت: با حکم قضائی گشت ویژه کووید ۱۹ می‌تواند به خانه‌هایی که تجمعات غیرمجاز دارند وارد شوند.

وی در خصوص تشکیل تجمعات افزود: طبق مصوبه ستاد مقابله با کرونا استان کرمان مقرر شد که شهروندان هر گونه اطلاعی در رابطه با تجمعات غیرمجاز را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.

فدایی تصریح کرد: در صورتیکه در مساجد، تکایا و اماکن مذهبی پروتکل‌های بهداشتی رعایت نشود باید در مرحله نخست این مکان‌ها تعطیلی موقت برای اصلاحات داشته باشند و در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی تغییر مسئول در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی در خصوص جمعه بازار شهربابک گفت: در این شرایط اقتصادی هر شغل که تعطیل می‌شود مشکلات اقتصادی بیشتر می‌شود بنابراین باید با موانعی جمعیت را کاهش داد تا پروتکل‌های بهداشتی رعایت شود.

فدایی ادامه داد: با موافقت اعضا بازارچه موقت شهربابک تا اطلاع ثانوی تعطیل اعلام شد.

استاندار کرمان یادآور شد: سیاست ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا تعطیلی نیست بنابراین همه باید بدانند که کرونا جدی است و عدم رعایت یک نفر به کل جامعه آسیب خواهد زد و تهدیدی علیه بهداشت عمومی جامعه است.

فدایی با تاکید بر اینکه ظرفیت تالارها باید نصف شود، تصریح کرد: این مصوبه باید در همه شهرستان‌های استان رعایت شود و در صورت تخلف با آن برخورد خواهد شد.

وی در ادامه گفت: مقرر شد تا سازمان صمت پارچه مورد نیاز برای ماسک را فراهم کند و در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار دهد.