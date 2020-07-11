به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی، بر اساس تازهترین گزارشها افزایش بیسابقه استفاده از محتوای دیجیتال بر اثر شیوع بیماری کرونا، خانه نشینی و رویآوردن مردم به تجهیزات دیجیتال همراه، میتواند سرعت رشد بازار را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
گزارش مرکز تحقیقاتی ریسرچ اند مارکتس نشان می دهد که ارزش بازار محتوای دیجیتال که سال گذشته میلادی به ۱۴۸ میلیارد دلار رسید، با توجه به شیوع جهانی بیماری کرونا، در سال ۲۰۲۰ با رشد قابل توجهی مواجه شود.
سال ۲۰۱۷ ارزش کل بازار محتوای دیجیتال ۱۱۵ میلیارد دلار بود، اما در دوره ۷ ساله ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۵ پیشبینی میشود که این بازار با رشد سالانه ۱۳.۵ درصدی مواجه باشد و بیش از ۲.۵ برابر در این بازه رشد کند.
بر اساس این گزارش، تحولات متأثر از شیوع بیماری کرونا و وابستگی روزافزون شهروندان به استفاده از ابزارهای دیجیتال و افزایش چشمگیر محتوای دیجیتال، میتواند پیشبینیهای سالهای اخیر برای رشد این بازار را به شکل چشمگیری متحول کند و با ادامه همهگیری این بیماری، رشد بازار محتوای دیجیتال را تسریع کند.
بازارهای محتوای دیجیتال در سراسر جهان رشد بسیار سریعی را تجربه میکنند. رشد سالانه بازار محتوای دیجیتال در ژاپن و کره جنوبی به دلیل فراگیرتر شدن بازیهای موبایل، بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ درصد برآورد میشود. در چین به دلیل استفاده روزافزون از دستگاههای همراه و رشد کاربران اپلیکیشن های تلفن همراه، رشد محتوای دیجیتال به شکل بیسابقهای افزایش یافتهاست.
صنعت محتوای دیجیتال به معنای استفاده از ابزارهای فناوریهای نو و ارتباطات برای تلفیق عکس، متن، صوت و تصویر در خدمات و کالاهای تجاری است.
به بیان دیگر محتوای دیجیتال به اطلاعاتی گفته میشود که به صورت دیجیتال پخش یا از طریق اینترنت استریم میشوند یا اینکه روی ابزارهای ذخیره کامپیوتری نگهداری میشوند.
با فراگیر شدن استفاده از اینترنت، محتوای دیجیتال به صورتهای مختلف از جمله پستهای شبکههای اجتماعی، پستهای وبلاگ، ایبوکها، استریمهای آنلاین و بسیاری از شیوههای نوین ارتباطی در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد.
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