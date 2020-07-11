نقض حریم آبی لبنان از سوی قایق جنگی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش لبنان در بیانیه ای از نقض حریم آبی این کشور از سوی قایق جنگی رژیم صهیونیستی خبر داد.

در این بیانیه آمده است: قایق جنگی رژیم صهیونیستی در مورخه دهم جولای جاری در ساعت ۲۲:۱۵ به وقت محلی وارد آبهای منطقه ای لبنان در منطقه راس الناقوره شد و حریم آبی لبنان را نقض کرد.

ارتش لبنان بیان کرد: صهیونیستهایی که در این قایق بودند دست به تحرکاتی زدند و سپس در ساعت ۲۲:۴۰ به وقت محلی به سمت آبهای فلسطین اشغالی بازگشتند.

همچنین ارتش لبنان اعلام کرد که این موضوع به اطلاع نیروهای یونیفل رسانده شده است.

دو روز قبل هم، ارتش لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: ۶ قایق جنگی رژیم صهیونیستی وارد حریم آبی لبنان در منطقه راس الناقوره شدند. موضوع نقض حریم آبی لبنان به اطلاع نیروهای یونیفل در لبنان رسانده شد.

این در حالی است که ارتش لبنان از نقض حریم هوایی این کشور از سوی ۶ جنگنده رژیم صهیونیستی هم خبر داد.

چند روز قبل، جمیل السید نماینده پارلمان لبنان از پرواز گسترده جنگنده‌های رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه بقاع لبنان خبر داده و اعلام کرده بود: جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از صبح امروز به شکل گسترده‌ای بر فراز منطقه بقاع لبنان به پرواز درآمده‌اند. قبلاً این پروازها گذری بود و امروز دست به نمایش قدرت، تهدید، تحریک، تحقیر، زده‌اند. آیا آنها (رهبران گروه غربگرای چهارده مارس) صدای جنگنده‌های دشمن صهیونیست را نمی‌شنوند یا خود را به کری و ناشنوایی زده‌اند؟

علیرغم اینکه دولت لبنان بارها به مجامع بین‌المللی به دلیل نقض مکرر حریم هوایی خود توسط صهیونیست‌ها شکایت کرده است، اما این مجامع هیچگاه اقدامی در مسیر ممانعت از تداوم تجاوزگری‌های تل آویو انجام نداده‌اند.