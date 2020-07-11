بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه آیفیلم، سریال «فوق سری» ساخته مهدی فخیمزاده در جدول پخش کانال عربی این شبکه قرار گرفت.
داستان این سریال از این قرار است: سرهنگ نادری که یکی از فرماندهان ستاد مبارزه با مواد مخدر است با سرهنگ نصرالهی دوست و همکار قدیمی هستند و رفتوآمد خانوادگی دارند. قصه این سریال درباره یک عملیات فوق سری در نیروی انتظامی است که فقط پنج نفر از آن اطلاع دارند.
مهدی فخیمزاده، حبیب دهقاننسب، بیوک میرزایی، فریبا کوثری، شقایق فراهانی، رامین راستاد، امیرمحمد زند، مهدی کاسهساز، گلناز خالصی، حمید قلیخانی، رانا قیصرنژاد، مهدی محمودی نژاد، حکیمه وثاقتی، ساناز بندانی و محمد صادقی بازیگران این مجموعه پلیسی هستند.
مجموعه «فوق سری» از سهشنبه ۲۴ تیر، هر شب ساعت ۲۰ بهوقت مکه و ۲۱:۳۰ به وقت تهران روی آنتن میرود و بازپخش آن روز بعد در ساعتهای ۲، ۸ و ۱۴ خواهد بود.
نظر شما