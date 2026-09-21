حجت‌الاسلام حسین درویش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جهاد تبیین همان جهاد زبانی، روشنگری و بصیرت‌دهی در برابر تحریف و وارونه‌سازی حقایقی است که دشمن دنبال می‌کند و امروز باید با سخنان روشنگرانه و قلم‌های ارشادی در برابر روایت‌های انحرافی دشمن ایستاد.

وی افزود: دشمنی که خود ناقض حقوق بشر است و سابقه نسل‌کشی و کودک‌کشی دارد، از حقوق بشر سخن می‌گوید و دیگران را به نقض آن متهم می‌کند؛ همچنین دشمنی که داعش را ایجاد کرد و به بهانه مبارزه با داعش در عراق و سوریه پایگاه نظامی ایجاد کرد، امروز ادعای مقابله با تروریسم دارد.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: دشمنی که بزرگ‌ترین زرادخانه‌های اتمی جهان را در اختیار دارد و نخستین استفاده‌کننده از بمب اتم بوده است، در حالی از مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی سخن می‌گوید که این تناقض‌ها نیازمند تبیین و روشنگری برای افکار عمومی است.

درویش‌زاده تصریح کرد: جهاد تنها به مبارزه در میدان کارزار محدود نمی‌شود، بلکه جهاد مالی و جهاد زبانی نیز از مراتب جهاد در راه خداست و پیامبر عظیم‌الشأن اسلام فرمودند با دشمنان خدا با دست و زبان‌های خود جهاد کنید.

وی بیان کرد: امیرالمؤمنین(ع) نیز در نامه ۴۷ نهج‌البلاغه بر جهاد با اموال، جان‌ها و زبان‌ها در راه خدا تأکید کرده‌اند و بر همین اساس، باید ظرفیت‌های موجود در جامعه برای دفاع از حق و مقابله با جریان تحریف مورد استفاده قرار گیرد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: فضای مجازی را باید یک نعمت و میدان جهاد و مجاهدت در راه خدا دانست؛ امروز مردم می‌توانند در گروه‌ها و کانال‌های مختلف از حق دفاع کرده و با روشنگری و بصیرت‌دهی، اجازه ندهند روایت‌های نادرست و تحریف‌شده بر افکار عمومی غلبه کند.

درویش‌زاده خاطرنشان کرد: اگرچه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۰ بر موضوع جهاد تبیین تأکید ویژه‌ای داشتند، اما این مسئله اختصاص به زمان حاضر ندارد و جهاد تبیین در سیره اولیای الهی در طول تاریخ اسلام وجود داشته است.

وی یادآور شد: حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) در جمع زنان به روشنگری پرداخت، از امام زمان خود دفاع کرد و نسبت به مسئله غصب خلافت موضع گرفت؛ همچنین حضرت زینب کبری(س) پس از واقعه عاشورا با تبیین جریان حق، پرده از چهره دشمن برداشت.

کارشناس مسائل مذهبی اضافه کرد: جبهه کفر و تزویر امروز ادامه همان جریانی است که در گذشته، امیرالمؤمنین(ع) را بی‌نماز، امام حسین(ع) را خارجی و پیامبر اسلام(ص) را با نسبت‌های ناروا معرفی می‌کرد؛ بنابراین مقابله با تحریف و روایت‌سازی دشمن، نیازمند حضور فعال در عرصه جهاد تبیین است.

درویش‌زاده تأکید کرد: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کنار جهاد نظامی و دفاعی، در عرصه جهاد زبانی و فرهنگی نیز حضوری جدی داشت و نامه‌ها، خاطرات و سخنرانی‌های او نمونه‌هایی از این رویکرد است.

وی ادامه داد: حاج قاسم سلیمانی همچنین در جریان مذاکرات هسته‌ای، درباره اعتماد نکردن به دشمن و ضرورت هوشیاری در برابر طرف مقابل هشدار داد و در مقطعی دیگر نیز از موضع محکم رئیس‌جمهور وقت درباره فروش نفت ایران و عبور کشتی‌های نفتی از منطقه حمایت کرد.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: شهید سلیمانی در کنار اقتدار و ایستادگی در برابر دشمن، در برخورد با مردم از روحیه‌ای سرشار از محبت و رأفت برخوردار بود و این ویژگی در کنار اقتدار او، تصویری از یک مجاهد واقعی را نشان می‌داد؛ همان‌گونه که قرآن کریم می‌فرماید: «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ».

درویش‌زاده تصریح کرد: نمونه‌ای از نقش حاج قاسم در مقابله با داعش را می‌توان در ماجرای تهدید اربیل در اقلیم کردستان عراق مشاهده کرد؛ بر اساس روایت مسعود بارزانی، زمانی که داعش به دروازه‌های اربیل نزدیک شده بود، وی پس از تماس با مقاماتی از کشورهای مختلف و دریافت پاسخ منفی برای کمک، با حاج قاسم سلیمانی تماس گرفت و وضعیت را برای او تشریح کرد.

وی بیان کرد: بر اساس همین روایت، حاج قاسم اعلام کرد که صبح روز بعد خود را به اربیل خواهد رساند، اما با درخواست بارزانی برای حضور فوری، همان شب آمادگی خود را برای عزیمت اعلام کرد. پس از حضور حاج قاسم و نیروهای همراه او، سازماندهی نیروهای پیشمرگه و تغییر وضعیت میدانی، روند درگیری‌ها تغییر کرد و نیروهای داعش عقب‌نشینی کردند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: در روایت منتشرشده از بازجویی یکی از فرماندهان داعش نیز عامل مهم در عقب‌نشینی این نیروها، ترس و هراس ایجادشده از حضور حاج قاسم عنوان شده است؛ روایتی که نشان می‌دهد اقتدار میدانی و قدرت معنوی و فرماندهی او در مقابله با جریان تروریستی داعش نقش مهمی داشته است.

درویش‌زاده تأکید کرد: امروز نیز همه نیروهای سپاهی، بسیجی، نظامی و انتظامی و عموم مردم باید در عرصه جهاد تبیین و روشنگری فعال باشند و با استفاده صحیح از ظرفیت فضای مجازی، در برابر تحریف، روایت‌سازی و شبهه‌افکنی دشمن ایستادگی کنند.