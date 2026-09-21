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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۴۰

بیانیه وزارت خارجه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

بیانیه وزارت خارجه در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، به‌ویژه در غزه و کرانه باختری، را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای، تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، به‌ویژه در غزه و کرانه باختری، را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است:

جمهوری اسلامی ایران با ابراز انزجار و نگرانی عمیق نسبت به تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در غزه و کرانه باختری را محکوم می‌کند.

وزارت امور خارجه ایران همچنین حمله اخیر رژیم صهیونیستی به مسجدالاقصی و هتک حرمت این مکان مقدس را به‌شدت محکوم کرد.

در این بیانیه با اشاره به ادامه حمایت‌های تسلیحاتی، مالی و سیاسی برخی کشورها از رژیم صهیونیستی، تأکید شده است که جامعه جهانی مسئولیت دارد برای توقف این اقدامات و حمایت از حقوق مردم فلسطین اقدام کند.

کد مطلب 6953304

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    نظرات

    • جهانبخش IR ۰۷:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۳۰
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      پاسخ
      صهیون از مسلمان می ترسه اما به روی خودش نمیاره

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