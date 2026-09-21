به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مایک والتز نماینده آمریکا در سازمان ملل با تکرار ادعاهای واشنگتن علیه ایران مدعی شد که دونالد ترامپ به دنبال آن است تا نگذارد ایران با استفاده از سلاح هسته ای جهان را به گروگان بگیرد و برای تحقق این هدف از شدیدترین فشارها استفاده می کند!

وی بدون اشاره به تجاوزات آمریکا علیه ایران حین اجرای مذاکرات مدعی شد که راه برای بازگشت ایران به میز مذاکرات باز است به شرط آن که این روند با حسن نیت انجام شود.

این در حالی است که آمریکایی ها ثابت کرده اند نه تنها به میز مذاکرات پایبند نبوده و حین اجرای آن دست به تجاوز نظامی می زنند بلکه در صورت دستیابی به توافق نیز به مفاد آن متعهد نیستند و به راحتی از هر توافقی خارج می شوند.