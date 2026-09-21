نماینده آمریکایی: بهترین گزینه برای ما توافق پایان جنگ با ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، آنا پائولینا لونا نماینده جمهوری خواه و عضو کمیسیون امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرد: بهترین گزینه برای آمریکا دستیابی به توافق برای پایان دادن به جنگ علیه ایران است. دستیابی به توافق نیازمند گفتگوهای فشرده با دولت هایی است که کانال های ارتباطی با ایران دارند.

وی اضافه کرد: گفتگوهای آتی ترامپ با مقامات چین و روسیه درباره جنگ علیه ایران خواهد بود. آنچه به نفع مردم آمریکا به شمار می رود دستیابی به یک راه کار مسالمت آمیز است.

لونا بیان کرد: من به مشورت دادن به ترامپ برای حمایت از تلاش های جاری در خصوص دستیابی به راه کار مسالمت آمیز ادامه می دهم. ترامپ در خصوص مذاکرات مربوط به جنگ علیه ایران تصمیم گیرنده نهایی است. مذاکرات در خصوص ایران به صورت مستقیم میان رؤسای کشورها انجام می شود.