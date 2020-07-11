حجت‌الاسلام رضا عزت‌زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انتخابات سه دوره قبلی این تشکل با شرکت مداحان و شاعران آئینی برگزار می‌شد ولی در دوره چهارم این ۲ گروه از هم تفکیک شده و انتخابات هیأت مدیره آن‌ها به‌صورت مجزا برگزار می‌شود.

وی افزود: طبق برنامه‌ریزی انجام شده، انتخابات مداحان آئینی روز سوم مرداد ماه سال‌جاری در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان و ادارات تابعه برگزار می‌شود.

به گفته مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قم، ثبت‌نام از کاندیداهای انتخابات مداحان از ۲۱ تا ۲۵ تیر ماه جاری از ساعت ۸ تا ۱۴ در اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم و بخش‌های تابعه انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام عزت‌زمانی تاکید کرد: کاندیداهای این انتخابات باید علاوه بر دهه محرم، در بیشتر مناسبت‌های مذهبی برنامه مداحی اجرا کرده باشند.

وی افزود: برای برگزاری این انتخابات کمیته‌های اجرایی، نظارت، اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی تشکیل شده و امیدواریم شاهد حضور پرشور مداحان آئینی در انتخابات باشیم تا گامی در راستای فرهنگ‌سازی و تعمیق معارف دینی در جامعه برداشته شود.